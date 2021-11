Jakube, vy jste byl tím X faktorem, který ve třetí čtvrtině zlomil třemi trojkami v řadě odpor Pardubic…

Neřekl bych X faktor. My jsme v prvním poločase, respektive já, měli hodně slabých míst, a to nejenom v útoku, ale hlavně v obraně, kdy hráči přese mě doskakovali útočně. Pardubice měly devět útočných doskoků za poločas, což si myslím, že nás sráželo, proto bylo skóre relativně vyrovnané. Víme, že vstupy do druhých poločasů jsou z naší strany skvělé a i proti Pardubicím to tak vypadalo. Že mi to tam spadlo, je super. Byl jsem volný, vystřelil jsem a padalo to. Jsem rád, že jsem mohl taky něčím přispět.

Pardubice patří k týmům, které by měly hrát o medaile, nečekal jste v sobotu od nich více?

Víme, že hrají v úzké rotaci, nějakých sedmi lidech, kdežto my rotujeme deset hráčů, tam jsme věděli, kde je naše síla. Ale jak říkám dovolili jsme jim v prvním poločase devět útočných doskoků a to je drželo ve hře. Naopak po přestávce nám skvěle fungovala zónová obrana, kdy jsme v určité sestavě, která ví pohyby, a je těžké proti ní hrát. I když má soupeř týden na nás přípravu, recept na nás nenajde. Naše zóna rozhodla, protože Pardubice byly do ní impotentní.

Proč si myslíte, že Opava má třetí čtvrtiny exkluzivní?

Kdybych věděl, čím to je, tak bych na to odpověděl. Měli bychom na soupeře vletět na začátku zápasu a ne ve třetí čtvrtině. Tam zase může být určitá nervozita, protože přece jen jsme v každém domácím utkání favoritem. To nás možná trochu svazuje.

Ve středu máte doma ve FIBA Europe Cupu Den Bosch, už by to asi chtělo připsat si první vítězství v této soutěži…

Bylo by fajn urvat výhru, navíc ještě doma. Z těch tří soupeřů jsou asi nejhratelnější. Chceme vyhrát, nechceme skončit s nulou na kontě vítězství. Uděláme pro to maximum. Pořád je to Europe Cup, soupeři jsou zkušení. Bude to pro nás těžké.

V sobotu hostíte doma Nymburk, další tým evropského formátu…

Už to začalo zápasem s Pardubicemi, nejsou žádným outsiderem nebo týmem ze spodních pater tabulky. S Nymburkem to bude svátek, u nich jsme to dotáhli do prodloužení, prohráli jsme smolně. Nyní už je Nymburk rozehraný, má výhry v Lize mistrů. Už to nebude jako na začátku sezony, kdy je může člověk překvapit. Věřím, že přijdou diváci, vytvoří kulisu a dotáhnou nás k vítězství.