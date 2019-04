Na opavské basketbalisty čeká v úterý šestý zápas čtvrtfinálové série s Děčínem. Domácí klub chce plnou halu a rozjet pořádné žluté peklo. Upravena je cena vstupného, připravena poločasová soutěž.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Prvních sto vstupenek koupených on-line nebo na recepci Hotelu Opava za zvýhodněnou cenu sto korun. „Na utkání jsme navíc zavedli zlevněné vstupné pro děti a mládež do 15 let a seniory nad 65 let za padesát korun. Tyto vstupenky je možné rovněž zakoupit on-line nebo na recepci Hotelu Opava. Při nákupu on-line je potřeba vybrat požadovaná místa, kliknout na pokračovat v objednávce a v dalším kroku spolu s vyplněním kontaktních údajů vybrat u požadovaných vstupenek slevu U15, 65+. Snížená cena padesát korun bude platit také pro rodinné příslušníky opavských hráčů, kteří mají červené klubové permanentky,“ vysvětluje ředitel klubu Kamil Vajda. „Tyto vstupenky bude možné zakoupit pouze před zápasem v pokladně, přičemž je zvýšen limit ze dvou na maximálně čtyři kusy těchto vstupenek na jednu permanentku,“ dodal.