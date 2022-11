Filipe, po slabším rozjezdu ve FIBA Euro Cupu jste si ve středu připsali třetí vítězství v řadě. Najedou máte postup ve svých rukou. Takže spokojenost? Nebo je tam to malé ale, že jste nevyhráli více než patnáctibodovým rozdílem…V tomto případě byste vedli tabulku…

Úkol je splněn na půl. To malé ale tam je. Mohli jsme vyhrát více než patnáctibodovým rozdílem. Jenomže jsme nezvládli úplně dobře takticky závěr zápasu. Vedli jsme o osmnáct až dvacet bodů. Zbytečně jsme dávali rychlou střelu. Pak z toho byly koše soupeře. Místo toho, abychom vedli o patnáct a více, tak z toho byla jen výhra o čtrnáct, bohužel. Na druhou stranu máme postup ve svých rukou.

Do FIBA Euro Cupu jste vstoupili dvěma porážkami a nevypadalo to s vámi příliš růžově. V čem vidíte hlavní příčiny vašeho vzestupu? Mohlo to být i nesehraností? Přece jenom zásahů do týmu bylo na Opavu docela dost…

Změn bylo dost, ale nemyslím si, že pod naše neúspěchy byla podepsána jen nesehranost. Nyní jsme zjistili, že v Evropě hrát jde. V minulých sezonách byly naše porážky na evropské scéně jednoznačnější. Nyní máme zkušeností daleko více. Uvědomili jsme si, že na to máme, což jsme si uvědomili i doma proti Balkanu. Nejdůležitější to bude potvrdit ve středu proti Levicím.

Co bylo rozhodující proti Balkanu? Čím jste soupeře zlomili?

Určitě nasazení a velká koncentrace. Chyby tam určitě byly, přece jenom sport je hra chyb. Byl to z naší strany daleko více koncentrovaný zápas než proti Pardubicím. Proti nim to z naší strany bylo v některých momentech až tristní.

Podívejte se: Pleny, žluté klobouky v Opavě a skalp bulharského mistra

Před reprezentační přestávkou jste dostali první facku od Olomoucka a s Pardubicemi přišel další nepovedený zápas. Proč? Mohlo to být tím, že absentoval Kuba Šiřina s Janem Švandrlíkem?

To si nemyslím, že byla hlavní příčina naší porážky. Spíše si myslím, že hráči, kteří do zápasu nastoupili, a to včetně mě, jsme neodevzdali výkon, který nás je hoden. Tak, jak jsme hráli, to bylo špatně. Jediný Fary to vzal trošku na sebe. Celý tým nebyl schopen podat konstantní výkon, a to hlavně v koncentraci. Něco jsme si řekli před zápasem a nakonec jsme dostávali lehké koše zpod koše. Ti, co neměli střílet, stříleli. Ti, co neměli doskakovat, doskakovali. Když to shrnu, tak všechno, co jsme si řekli, jsme udělali špatně. Takže si nemyslím, že jsme prohráli proto, že chyběl Kuba Šiřina s Honzou Švandrlíkem.

Patříte k hráčům, kteří mají rádi tyto zápasy, ve kterých jde o hodně. Hraje se v nich tvrdě…

To ano. Ale nyní je to pro mě změna, protože už tolik do kontaktů nechodím. Hraju na křídle a tam tolik kontaktů není jak v minulých sezonách, když jsem se tam v uvozovkách mlátil s pivoty. Samozřejmě tyto duely mám rád. Nemám problém dát ránu, ale na druhou stranu ji i dostat.

Ve středu v Levicích si to rozdáte přímo o postup. Jak vidíte tento zápas? Patrioti se v poslední době dostali do slušné formy…

Myslím si, že bude hodně rozhodovat, jak se vypořádáme s tlakem jejich fanoušků. Naposledy vytvořili pekelnou atmosféru, ale všechno je jen o nás. Pokud budeme hrát koncentrovaně v obraně a v útoku plnit věci, které nám řekne trenér, tak bychom tento zápas měli zvládnout.

V sobotu hostíte ústeckou Slunetu. Jak vidíte toto utkání?

Rozhodně nehrát tak, jak jsme hráli proti Pardubicím.