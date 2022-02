„Jedním z naších předsezónních cílů byl zisk pohárové medaile, proto musíme v Děčíně vyhrát,“ podotkl Kryštof Vlček. „Máme před sebou dalekou cestu a také nepříjemného soupeře. Naposledy jsme v Děčíně prohráli, máme našemu hostiteli tak co vracet,“ řekl mladý kouč.

Opava rychle vedla, domů se vrátila ale s prázdnou

V sestavě opavského týmu bude chybět zraněný Radim Klečka. „Hrát nebude, ale naštěstí to s ním nevypadá tak špatně. Naopak do tréninku se zapojil Kuba Slavík, což je pozitivní,“ poznamenal Vlček. Středeční duel začíná v 18 hodin. V sobotu hrají Opavští znovu venku, a to v rámci ligy na palubovce Brna.