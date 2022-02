Opavští zvládli dobře první poločas, dařila se jim obrana a vypadlo to, že mají výborně nakročeno k postupu. „V prvním poločase nám pomohlo, že se trefoval jen Osaikhwuwuomwan, dal čtyři rychlé trojky a nikdo další se k němu nepřidal. Kluci hráli zodpovědně, dobře jsme se vraceli. Celkově nám první poločas vyšel,“ rozebíral utkání opavský trenér Kryštof Vlček.

Jenomže přišel druhý poločas a na palubovce se začaly dít věci. „Děčínu se rozstřílel Pomikálek, nedařilo se nám ho zastavit,“ konstatoval trenér BK Opava. Ve čtvrté čtvrtině dokonce Děčín vedl, ovšem koncovku Slezané zvládli. „Jsem rád, že se nám nerozhodila hloupá chyba, kterou jsme vyrobili. Za vítězství jsem strašně rád,“ vydechl si Vlček.

Klíčovým mužem Slezanů byl Martin Gniadek. Toho se tradičně snažili domácí diváci rozhodit pískotem, to se jim ale vůbec nepodařilo. „Martin odehrál povedené utkání. Klíčové momenty zvládl velmi zkušeně,“ chválil trenér svého svěřence. „Pro Děčín znamenal pohár strašně moc. Byla to jediná soutěže, ve které mohl být úspěšný. Jsem moc rád, že do FINAL 4 míří Opava. Tahle euforie z vítězství mi chyběla. Zúročili jsme tvrdou práci z posledních deseti dnů. Teď si s chutí mohu dát jedno pivko,“ zakončil s úsměvem Kryštof Vlček.

BK Děčín – BK Opava 85:94 (19:25, 37:49, 66:70)

Body: Pomikálek 26, Osaikhwuwuomwan 21, Nichols, Svoboda po 12, Šiška 8, Kroutil 4, Eudy 2 – Gniadek 22, Kouřil 17, Šiřina 16, Markusson 14, Dragoun, Jurečka po 7, Švandrlík 6, Zbránek, Slavík po 2, Kvapil 1. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Jeřáb. TH: 15:22/20:29. Trojky: 10:10. Doskoky: 32:40. Fauly: 25:21. Diváci: 415. Postupuje Opava.