/FOTOGALERIE/ Beachvolejbalový areál na Kolofíkově nábřeží v Opavě bude o víkendu ve varu. Na programu je třešnička na dortu letošní sezony, a to mistrovství republiky v beachovolejbalu mužů a žen. Do slezské metropole míří celá česká špička. Mistrovství ČR se letos zúčastní všechny nejlepší české páry, nevyjímaje Markétu Nausch-Slukovou s Bárou Hermannovou, Míšu Kvapilovou s Míšou Kubíčkovou, Ondru Perušiče s Davidem Schweinerem.

Český pohár 1* žen v plážovém volejbale, 11. července 2020 v Opavě. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Startovka je nahlášená, mohu potvrdit, že k nám míří absolutní česká špička. Jelikož je přihlášeno čtyřiadvacet týmu, místo klasických šestnácti, začínáme už v pátek,“ řekl jeden z hlavních organizátor velkého turnaje David Šťastný z opavského Happy sportu. „Na turnaj jsme výborně připraveni. Je to pro nás letošní desátý celostátní turnaj. Otazník visí jen nad počasím, to ovlivnit neumíme,“ pousmál se Šťastný. Některé dvojice dorazily do Slezska už ve středu. „Je vidět, že nikdo nechce neponechat nic náhodě. Můžeme se těšit na kvalitní turnaj,“ podotkl jeho ředitel.