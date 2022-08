V opavských Kateřinkách mohou slavit, jezdci sbírali medaile

Konec dobrý, všechno dobré. Tak by šel z pohledu Jezdeckého klubu Opava – Kateřinky hodnotit výsledek Mistrovství České republiky v parkurovém skákání, které se uskutečnilo od čtvrtku 4. do neděle 7. srpna v Martinicích. Nejvyšší soutěž jednotlivců byla v tříkolové formě až do výšky 150 centimetrů na programu v neděli a opavský jezdecký klub vkládal oprávněné naděje do svého borce Jiřího Hrušky na klisně Reiki.

Jezdcům z Kateřinek se dařilo | Foto: Deník/Petr Widenka