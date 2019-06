Házenkáři po přesunu z Finska, kde ve středu vyhráli 26:24, postup neoslavovali. „Naším cílem je vyhrát skupinu. Pak teprve můžeme něco slavit,“ potvrdil kapitán týmu Ondej Zdráhala, že mužstvo zůstává plně soustředěné až do neděle.

Doplnil, že tým postup neprožíval. „I v neděli budeme mít o co hrát. Kdyby Bosna porazila Bělorusko, tak by to bylo jednodušší, protože by bylo rozhodnuto. Bosna ale prohrála a potřebuje u nás bodovat,“ uvědomuje si Zdráhala.

I trenéři věří, že tým bude mít o motivaci postaráno. „Od začátku soustředění jsme si vytyčili jasný cíl, a tím je první místo ve skupině. S tím půjdeme i v neděli do posledního zápasu,“ dodal trenér Daniel Kubeš.

„Myslím, že nebude problém kluky motivovat. Oproti kvalifikaci, kterou jsme absolvovali před dvěma lety, jsme se herně posunuli o něco dál a rádi bychom to potvrdili i v neděli,“ doplnil svého kolegu Jan Filip.

Soupeře už mají oba trenéři zmapovaného. „Jejich zápas jsme viděli, určitě si z toho můžeme vzít nějaké věci, ale prioritní bude stejně náš výkon a to, jak budeme v určitých herních situacích reagovat,“ uzavřel Kubeš.

Češi se s domácími fanoušky budou chtít rozloučit výhrou, k postupu z první pozice jim dokonce stačí i jednogólová prohra. S tím ale nikdo kalkulovat nebude.

Hráči nebudou chtít zkazit sváteční nedělní den, který začíná se zajímavým programem už v 15 hodin. Samotné utkání proti Bosně a Hercegovině se hraje od 18 hodin.