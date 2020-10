„Letošní ročník pro nás bude výjimečný, nejen kvůli celkové situaci kvůli koronaviru, ale hlavně proto, že poslední závod seriálu se tady nikdy nejel. Ale všechno je někdy poprvé,“ usmál se hlavní organizátor Petrovické kotliny Jindřich Hrabica starší.

Starost mu dělá spíš počasí. „Včera (v úterý) jsme ani nevyjeli na trať. Počasí není dobré, ale to se dalo na přelomu září a října čekat. Letos se to bez blátíčka asi neobejde,“ tuší zkušený motokrosový pořadatel.

A jaká je před posledním závodem domácího šampionátu situace v jednotlivých kategoriích? Ve třídě MX1 si už předem zajistil titul mistra republiky Maximilian Nagl (Haas Racing Team). V Petrovicích se na startu neobjeví, neboť jde na operaci. Nagl si titul zajistil v posledním závodě v Opatově, když po první vyhrané rozjížďce zvýšil bodový náskok na druhého Václava Kováře (HT Group Racing Team). Třetí je zatím Martin Krč (Sixtynine MXRT), a to o pouhých sedm bodů, takže se diváci mohou těšit na zajímavé souboje mezi těmito dvěma borci.

Zdroj: Ivo Dudek

Kategorie MX2 patří zatím slovenskému jezdci Šimonu Joštovi (Osička MX Team). Ten ještě české mistrovství nikdy nevyhrál. Před posledním závodem drží stříbrnou pozici Marek Sukup (HT Group Racing Team), který asi nečekal, že by se mohl letos pohybovat tak vysoko. Na třetím místě je Michael Sandner (Motosport Chýnov v AČR). Ten se už českého šampionátu nezúčastní. Byl povolán továrním týmem GasGas na závody mistrovství světa. Průběžně čtvrté místo drží Patrik Liška (HT Group Racing Team), kterému však na záda dýchá mladý talent Jan Wagenknecht (Haas Racing Team).

Mezi ženami schází Kristýně Vítkové (Yamaha Čepelák Racing Team) jeden jediný bod, aby mohla slavit obhajobu loňského titulu. Na druhém místě je průběžně druhá Barbora Laňková (Orion Racing Team), která v Petrovicích bude o své místo bojovat s rychlou Rakušankou Elenou Kapsamerovou (Motosport Chýnov v AČR). V Opatově zajela svůj nejlepší závod Aneta Čepeláková (Yamaha Čepeláková Racing Team), která ukazuje svůj talent a je třeba počítat s jejími dobrými starty.

Veteránskou kategorii ovládl Petr Bartoš (Orion Racing Team). Letos vyhrál už dvanáct rozjížděk a v čele tabulky se drží se třemi sty body. Naopak dvanáct druhých míst má prozatím druhý Martin Žerava (KRTZ Motorsport). Třetí pozici zaujímá Radek Toman (Promoto Husqvarna Racing Team).

Diváci do areálu mohou, finanční propadák to nebude

Neděle 4. října nabídne od samého rána (8 hodin) nejprve volné tréninky, ty kvalifikační začnou v 9.30 hodin. Zahájení závodů se plánuje na 13 hodin. Pak budou v časových intervalech nastupovat na start jednotlivé kategorie ke svým rozjížďkám (veteráni, ženy, MX1, MX2). Kolem 17.45 hod. by mělo být hotovo.

Petrovická trať patří na domácí motokrosové scéně mezi ty oblíbenější, a to hlavně mezi šikovnými jezdci. Je totiž hodně technická, možná vůbec nejtechničtější v seriálu MČR. Její součástí je série výjezdů a sjezdů s klopenými zatáčkami, kde se dá slušně předjíždět, což je samozřejmě velmi atraktivní pro diváky.

Ti mimochodem budou moci do areálu přijít. Kvůli situaci kolem šíření koronaviru je v Česku omezená kapacita návštěvnosti na sportovních (a jiných) akcích, a od pondělí bude na nějaký čas zmrazena úplně. „Čekali jsme do středy na vyjádření hygieniků. Naštěstí diváci nakonec budou moci přijít. Vejde se jich sem až dva tisíce, budou rozděleni do samostatných sektorů. Kdybychom byli nuceni odjet závody úplně bez diváků, zvažovali bychom je vůbec odjet. To by byl finanční propadák,“ prozradil Hrabica.