Jakube, tři čtvrtiny to vypadalo, že první zápas bude na pohodu, ale nakonec nebyl, proč? Měli jsme dobrý vstup do zápasu. První poločas nám vyšel. Stejně dobře jsme začali i druhou půli, ale trenér nás připravoval na to, že USK je tým, který když prohrává o dvacet, tak se uvolní a jeho výkon jde nahoru. To se také stalo. Začali hrát bezstarostný basketbal, místy to byl až streetball, kdy Mangas s Westem si předriblují hřiště a dají trojku. To jim asi vyhovuje. My jsme naopak nedokázali naše dvacetibodové vedení udržet nebo natáhnout na vyšší rozdíl. Na jednou to bylo pod deset a malé drama na světě. Naštěstí jsme ale soupeři nedovolili více se ještě přiblížit. I přes trápení v závěru, jsme ale vyhráli zaslouženě.

Podívejte se: Takhle fandí Opavě Ivan Trojan! Čoudově týmu opět přinesl štěstí

Výborný zápas odehrál Mattias Marskusson. V době, kdy se soupeř přiblížil na šest bodů, byl vyloučen. Důležité bylo, že tým to zvládl i bez něho…

Maty odehrál skvělé utkání. Myslím si, že celá liga má problém s jeho výškou. Někdy i na to doplácí. Nemůže za to, že je tak vysoký a sudí mu pískají fauly, které nejsou. Naopak v útoku se na něj fauly nepískají, když ho obránci brání oběma rukama. Pere se s tím statečně. Jsem rád, že my jsme to na druhou stranu dokázali zvládnout i bez něj.

Soupeři se rozstřílel West. Trefoval se zvláštním stylem, vy jste měli ho problém bránit…

To je jejich styl. Jaký jsem již řekl, hrají streetball. Někdy mi to přijde úplně bez systému. Hráč předribluje palubovku a vystřelí dva metry za trojkou. Padlo mu tam, udělal ze zápasu na chvilku drama. Pro nás je jenom dobře, že za USK hrají jeden, dva hráči. Zbytek se nedostane, tolik do hry, protože ti dva jim to nedovolí. U nás je více dvouciferných střelců, a to je opavská síla.

Elektrizující atmosféra v Opavě a vítězství ve švédské režii

Kubo, co atmosféra v hale?

Jedním slovem fantastická. Jsme strašně moc rádi, že diváci přišli, a to i když jsou Velikonoce. Vím, že to nebyl zrovna pěkný basket, hodně se to kouskovalo. Věřím ale, že v pondělí nám diváci znovu pomohou. Kvůli takové atmosféře se play off hraje.

Do play off naskočila v barvách Opavy nová akvizice Keenan Gumbs, vydadá to, že zapadl skvěle, dal osmnáct bodů…

To je přesně ten důvod, proč přišel. Byl velkou neznámou, přesto naskočil do základní sestavy. Absolvoval s námi pár tréninků, nevěděli jsme, co to s ním udělá. Jasně ale ukázal, že bude platným členem týmu, nejen v úroku ale i v obraně. Slušně jezdil, rozšiřuje naši rotaci, a to je jenom dobře.

Už v pondělní vás čeká druhé utkání…Jak ho vidíte?

Začíná se od nuly. Musíme dobře zregenerovat, první utkání se hrálo přes dvě hodiny, což je nezvyklé. Hrajeme doma, nic jiného než 2:0 nebereme. Musíme dobře začít a nepřipustit žádné zdramatizování.