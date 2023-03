„Začala mě lákat rychlost a řízení mě také zaujalo,“ popisuje své první dojmy mladý závodník Sebastian Mičker. Postupně nabíral zkušenosti v motokáře, a to v kategorii Školní 50 na podvozku Birel ART a poté se přes třídu EasyKart 60 posunul až do kategorie EasyKart 100. Tedy kategorie s motory nepřesahujícími obsah 100 kubických centimetrů a výkon jednadvacet koní. V této kategorii bude poprvé bojovat v letošním ročníku a v plánu má zejména mistrovství Itálie.

„V Itálii je prostředí více přátelské, líbí se mi tamní tratě a také organizace závodů, která je na vysoké úrovni“ porovnává závodění v Česku a v Itálii opavský rodák. Možnost závodit v Italském týmu je určitě výhodou, shodují se Sebastian se svým otcem.

„Pocítili jsme velký rozdíl v přístupu, když Seba jel v italském týmu,“ popisuje tatínek Michal Mičker. V Emilia Kartu, kde se Sebastianovi věnuje šéf týmu Andrea Lusoli, mechanik Tommy Benni a zkušenější starší piloti, dostává individuální zpětnou vazbu a například řeší strategii pro konkrétní závody. Také se už potkal se slavnými jezdci. Motokáry jsou základ jakéhokoliv motorsportu a často jsou na okruzích vidět závodníci z formule 1. Koneckonců i cesta aktuálně jediného českého pilota ve Formuli 2 Romana Staňka vedla přes motokárové závody.

„Není to rozhodně sport pro každého, člověk se musí trochu uskromnit, protože tento sport je náročný kromě času hlavně na finance. Naštěstí máme pár sponzorů, ale tyto prostředky pokryjí jen část vynaložených financí,“ vysvětluje dostupnost motokárového závodění Sebův táta Michal.

Rozhodně ale nelituje toho, že by vynaložené finanční prostředky nestály za to, aby svému synovi dopřáli s manželkou krásné zážitky z motokárových okruhů. Mezinárodní konfrontace také Sebastianovi pomáhá nabírat jazykové zkušenosti. Ve svých jedenácti letech ovládá základy angličtiny a italštiny, kterou se učí i v Opavě, a to každý týden na soukromých lekcích. „Studijní povinnosti si plní s přehledem a obdivuhodným prospěchem,“ dodává pyšný táta.

Další progress také zajišťují soukromé kondiční tréninky s trenérem Markem Vinárkem, kterých se Sebastian účastní dvakrát týdně. Ačkoliv si lidé mimo toto odvětví většinou myslí, že člověk sílu k motorsportu nepotřebuje, opak je pravdou. „Čím více kol závod má, tím je náročnější

a u dlouhých závodů se pak projeví, zda někdo posiluje celé tělo nebo ne,“ popisuje důležitost fyzičky Sebastian.

Kromě těchto individuálních lekcí je pro výsledky sportovce taky důležitá podpora rodiny a ani u Sebastiana to není jinak. Jeho rodina ho na závody s nadšením doprovází. Největší fanynkou je sestra Melanie. Výsledkem skvělého zázemí, o které se stará maminka Milena, a tvrdé práce samotného jezdce je nejlepší umístění českého závodníka dané kategorie v italském šampionátu, které mohlo být ještě vylepšeno, kdyby se Sebastian zúčastnil všech závodů. Ačkoliv by někdo mohl namítat, že být na dvacátém druhém místě z padesáti čtyř závodníků žádný velký úspěch není, musíme si nalít čistého vína a nesnižovat kvalitu italských jezdců, kteří trénují na okruzích téměř celý rok a mají tak lepší podmínky pro přípravu. Dokladem kvality je i to, že italští piloti obsazují přední příčky také na světových šampionátech.

Čeští závodníci i včetně Sebastiana se ale snaží. Autoklub ČR se snaží některé jezdce vyšších kategorií podpořit reprezentačními příspěvky. Bohužel zde platí, že motorsport je o penězích, které jsou důležitým prostředkem k zkvalitnění tréninkového procesu.

Sebastian svou pílí ale rozhodně dělá vše proto, aby byl rozdíl mezi českými jezdci a italskými co nejmenší . „V prvním kole se nevyhrává,“ hlásí a věří, že dlouhodobá příprava se mu vrátí v podobě vylepšení výsledků z minulé sezóny.