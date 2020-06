Odcházející Václav Bujnoch: Potřeboval jsem změnu, na Opavu nikdy nezapomenu

/FOTOGALERIE/ Šest let oblékal dres basketbalové Opavy křídelník Václav Bujnoch. Po letošní předčasně ukončené sezoně se rozhodl pro změnu. Jeho další kroky směřovaly do ambiciózních Svitav. Jak sám přiznal, v Opavě byl spokojený. „Za mě krásné angažmá. V době, kdy jsem byl zdravotně mimo, mě hodně podržel trenér Petr Czudek,“ svěřil se Václav Bujnoch, který to ze slezské metropole dotáhl až do národního týmu.

Václav Bujnoch v Opavě skončil | Foto: Petr Widenka

Vašku, jak se upekl váš přestup do Svitav? Někdy v lednu mě Svitavy poprvé oslovily. Věděli, že mi končí smlouva. Nabídku jsem měl i z Opavy, ta svitavská byla ale o větších financích. Přiznám, že peníze v mém přestupu hrály velkou roli. Po šesti letech jsem taky chtěl změnit prostředí, dostat nový impulz. Byl opravdu velký rozdíl mezi tím, co vám nabízely Svitavy a Opava? Musím přiznat, že ano. Rozdíl byl velký, proto mi stálo za to přestup zrealizovat. Svitavy jsou na tom finančně jinde než Opava. Jakých bylo vaší optikou šest opavských let? Překrásných. Na Opavu nemohu říci nic špatného. Děkuji Petru Czudkovi za šanci, kterou mi dal. Jednu sezonu jsem celou promarodil, on mě ale podržel. Dostal mě zpátky do hry. Navíc v kabině byla skvělá parta, sami čeští kluci. Vážím si toho, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Je pravdou, že jste během opavského angažmá uvažoval i o možném konci kariéry? Takové myšlenky jsem měl, a to v době, kdy jsem si znovu utrhl křížový vaz. Pak se to ale zlomilo, začalo se mi dařit a basketbal mě naplňoval. Je pravdou, že existovala varianta, že byste do Svitav nešel a našel si civilní zaměstnání? Ano, je to pravda, uvažoval jsem o tom. Možností bylo více. Ve hře byla i varianta, že budu chodit do práce a hrát za Opavu. Petr Czudek byl ochoten tuto variantu akceptovat. Nakonec jsem se ale rozhodl, že se budu naplno věnovat ještě basketbalu. A co jste plánoval dělat, kdyby basket skončil na vedlejší koleji? Nic konkrétního jsem v hlavě neměl. Nejspíš jsem se chtěl dát na dráhu podnikáni. Která sezona byla pro vás tou nejlepší? Jednoznačně ta, ve které jsme brali stříbrné medaile. Mám stále v živé paměti, když v Pardubicích střílel v závěru Radim Klečka vítězný koš. Pro nás všechny velký zážitek, následně velké finále s Nymburkem, do toho fantastičtí diváci, pověstné žluté peklo. Diváci vám budou ve Svitavách chybět, taková atmosféra, jaká je v Opavě se hned tak nikde nevidí… To je pravda. Opava má nejlepší fanoušky v republice. Zápasy se hrají v hale, která je na české poměry nadstandardní. Všechno mi to bude chybět. Mám ale před sebou novou výzvu a na ni se těším. Opavu na rozdíl od Svitav čeká pohárová Evropa..Bude hrát předkolo Ligy mistrů… To je mi trochu líto, že u toho nebudu, ale i ve Svitavách se mluví o nějakém poháru, třeba mi to vyjde. Berete jako plus, že do Svitav jde s vámi i Rosťa Dragoun? Sehrálo to i nějakou roli, že jsem do Svitav šel. Bavili jsme se o tom spolu hodně. Je to pro nás oba příjemnější. A co národní tým? Už jste byl v širší nominaci…. Rád bych reprezentoval, ale zároveň se musím starat o své tělo. Přece jenom má kolena už nejsou to, co bývalo.

