Na vítězství 83:68 se výraznou měrou podílel Václav Bujnoch, autor sedmnácti bodů a dvanácti doskoků.

Vašku, Brno začalo výborně, zaskočilo vás hodně jejich devět trojek za první čtvrtinu?

Začátek byl v našem podání hrůzostrašný. Bylo to naší nedůslednou obranou. Nevraceli jsme se, nechodili na útočný doskok. Vůbec jsme neplnili, co jsme si řekli. Brno toho dokázalo dokonale využít. Tento špatný začátek je vykřičníkem pro další zápasy.

V Pardubicích jste podali super výkon, proti Brnu špatný začátek. Čím to? Podcenili jste Brno?

Nešly nám nohy, bylo to ospalé. Jako kdybychom se špatně rozcvičili, prostě nebyli jsme připraveni. Z toho pramenilo, že Brno se chytlo a my se celý poločas trápili, až ve druhém jsme to urvali.

Čím jste nakonec zápas zlomili?

S přibývajícím časem jsme si začali více vyhovovat v útoku. Vycházelo to ze zlepšené obrany, i když tam byly pořád chyby. Kdyby jim padlo všechno, co vystřelili, měli bychom problém.

Máte výborné třetí čtvrtiny, teď tomu tak nebylo…

Nebylo to rozhodnuté. Nehráli jsme podle představ, museli jsme hrát naplno až do konce.

Osobně máte double-double, takže s osobním výkonem spokojen?

Víceméně ano. Týmový výkon ale nebyl podle představ, bylo to něco jako proti Nové huti. Taky to bylo rozhárané.

Dá se říci, že se vám proti slabším soupeřům hraje hůře?

Těžko říct, je to možné. Doma musíme takovéto týmy porážet o třicet a ne se takto trápit.