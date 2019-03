Válečníci prahnou po odvetě, vyhrát chce ale Opava

Basketbalová nadstavba se rozjela. Opavský tým má v plánu zabojovat o to, aby se vyhnul předkolu play off. V sobotu se mu do cesty postaví děčínští Válečníci. Severočeši prahnou po odvetě za pohárové vyřazení. Sečteno, podtrženo, ve slezské metropoli se očekává velká bitva.

BK Opava - BK ARMEX Děčín | Foto: Deník / Petr Widenka

„Je tady odveta za semifinále poháru. V něm jsme otočili s Děčínem špatně vyvíjející se zápas. Mají nám co vracet,“ řekl úvodem trenér BK Opava Petr Czudek. „Zápas bude mít náboj, my se chceme posunout v tabulce výše, k tomu je zapotřebí vyhrávat vše doma a něco přivést z venku. Dokud bude šance s umístěním něco udělat, budeme se rvát,“ zvedl prst opavský stratég. Slezané nebudou opět kompletní. Chybí Šiřina, jenž má problémy s patou, Jurečku nepustí do hry poraněný jařmový oblouk, Slavíka zradila záda a Kurečka má hráčské povinnosti v ostravských Snakes. „Nechceme nic uspěchat. Šiřinu i Jurečku pošetříme,“ prozradil Czudek. Potěšil ho ale návrat Martina Gniadka, který zazářil v Nymburku. „Martin je vítězný typ, nerad prohrává. Věřím, že strhne ostatní,“ přeje si kouč BK Opava. Sobotní utkání má začátek v 16 hodin. Opavští basketbalisté prohráli v Nymburku Přečíst článek ›

Autor: Roman Brhel