Tradiční parkurové závody pod hlavičkou Velká cena Opavy začínají na kolbišti Jezdeckého klubu Opava - Kateřinky ve čtvrtek 15. srpna a pokračují do neděle 18. srpna, kdy celý mítink od 14.30 hodin vyvrcholí hlavním závodem Cargo Hortim Velká cena Opavy na překážkách s výškou 145 cm. Co všechno mohou příznivci parkurového skákání sledovat? Úvodní čtvrteční soutěže dokonale obsadí hlavně domácí jezdci i koně na překážkách se 125 centimetry. V pátek už budou účastníci bojovat o kvalifikaci do pohárových soutěží Amateur tour a juniorské stylové soutěže. V ní budou o co nejlepší výsledky usilovat i dva domácí jezdci, sourozenci Anna a Václav Humplíkovi. V minulém týdnu se zúčastnili Mistrovství republiky dětí a juniorů a v kategorii starších dorostenců si Václav v sedle Pythagorase vyskákal bronzovou medaili.

V sobotu se porotcům i divákům představí také jezdci v kategorii do pětadvaceti let a vrcholem tohoto soutěžního dne bude zdolávání parkuru na výšce 140 cm. „Sobotní program bude mít letos odpolední novinku, která diváky určitě potěší i zaujme. Bude to soutěž v Hobby horse na louce u Stříbrného jezera. Pro všechny, kdo se s tímto sportem zatím nesetkali - je to závod dětí, které skáčou se svým plyšovým koněm parkur podobně jako jejich větší kolegové na koních živých,“ přibližuje náplň sobotního odpoledne čéf jezdeckého klubu Vladimír Hruška.

Petr Czudek a Velká cena Opavy | Video: Petr Widenka

Neděle bude dopoledne probíhat ve znamení finálových závodů Amateur tour a Junior Cupu. Program pak vyvrcholí hlavním závodem 35. Cargo Hortim Velké ceny Opavy s účastí jezdců zvučných jmen. Startovat bude obhájce loňského vítězství, domácí jezdec Jiří Hruška, Marek Klus, Lucie Strnadlová, Marek Hentšel , Bronislav Chudyba a Radek Šídlo. Čelit budou konkurenci dalších dvaceti jezdců i koní z celé republiky a též ze Slovenska a Polska. Z toho vyplývá, že bude hodně přihlášených, ale málo vyvolených a soutěž bude proto hodně dramatická. Napnuté nervy při podpoře svých favoritů divákům o přestávce uvolní vystoupení Mistrovského voltižního družstva ze Strahovic a představení hříbat z domácího kateřinského chovu.