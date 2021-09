/FOTOGALERIE/ Jedna sezona a dost! Rostislav Dragoun je po roční štaci ve Svitavách opět členem opavské basketbalové rodiny. Angažmá v ambiciózním klubu z Pardubického kraje skončilo fiaskem. Tuři totiž po odchodu hlavního sponzora z nejvyšší soutěže odstoupili.

Rostislav Dragoun se vrátil | Foto: Deník/Petr Widenka

„Někdy na konci února nám bylo oznámeno, že hlavní sponzor odchází. Klub najednou neměl finanční prostředky na to, aby pokračoval dál v nejvyšší soutěži. My jsme si tak mohli hledat nové angažmá,“ vzpomíná na smutný konec svého svitavského angažmá Rostislav Dragoun. Svou další budoucnost měl vyřešenou poměrně rychle. „Nějaký zájem projevila Ostrava, ale když se ozvala Opava, byla pro mě absolutní jedničkou, nebylo co řešit. Jsem rád, že jsme zpátky,“ pousmál se Dragoun.