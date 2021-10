Naopak utkání tolik nevyšlo Matiassi Markussonovi, který se nakonec i vyfauloval. „Soupeř hrál na něj velmi tvrdě. Naopak rozhodčí mu pískli téměř vše. Nespadli mu tam jednoduché koše, ale takový je už sport. Vyhráli jsme, a to je důležité. Kluci ukázali velkou vnitřní sílu, a to nás těší. Velký dík patří naším fanouškům, kteří nám vytvořili domácí prostředí,“ zakončil Kryštof Vlček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.