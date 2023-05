/FOTOGALERIE/ Opavští basketbalisté útočí na zlato. V pátek dokázali vyhrát na palubovce Děčína. Zápas před vyprodanými tribunami nabídl místy doslova válku. Slezané vyhráli první poločas, ovšem ve druhém se Válečníci zvedali, dokonce vedli. V nervy drásající koncovce podržel hosty dálkový střelec Švandrlík a také proměněnými šestkami dirigent Šiřina. Opava vyhrála 80:76.

1. finále: Děčín - Opava | Foto: Deník/Ondřej Ludvík

Zaplněná hala, brzy vydýchaný vzduch, i to nabídlo první finále v Děčíně. Opavským patřil první poločas. Na jeho konci se blýskl trojkou s klaksonem Kouřil. Opavští v té chvíli vedli o šest bodů.

„Oba soupeři šli do zápasu hladově. My jsme velmi dobře zvládli první poločase, a to i když nám všechno úplně nešlo, tak jsme vedli o šest bodů,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek.

Ve druhém poločase se Válečníci zvedli. Opava úplně odešla v útoku. „Ve třetí čtvrtině jsme dali snad jen deset bodů a nad námi se trošku začala lámat voda. Pořád jsem ale věřím, že při naši rotaci deseti hráčů, budeme mít na konci větší sílu,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Drama gradovalo ve čtvrté čtvrtině. Oba týmy se rvaly o každý balón. Opavu podržela střelba z dálky. To už dohrávala bez Mokráně a Zbránka, kteří nasbírali pět faulů. „V závěru přišly důležité trojky Honzy Švandrlíka. Kuba Šiřina to výborně došestkoval. Jsem rád, že mu to nakonec vyšlo, protože to nebyl jinak jeho zápas,“ poznamenal Petr Czudek a dodal: „I když jsme nepodali nějak excelentní výkon, dokázali jsme vyhrát. A to je důležité i z hlediska regenerace.“

Série pokračuje v neděli na opavské palubovce, a to se začátkem v 17.10.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 76:80 (21:24, 35:41, 58:54)

Body: Walton Jr. 28, Nichols 21, Pomikálek 13, Svoboda 5, Kroutil 5, Josipović 4 - Šiřina 20, Kouřil 13, Gniadek 10, Švandrlík 8, Mokráň 7, Farský 7, Slavík 5, Carl 4, Zbránek 3, Jurečka 3. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Vošahlík. TH: 16/23:23/29. Dvojky: 15/33:15/23. Trojky: 10/30:9/34. Doskoky: 37:37. Fauly: 25:24. Diváci: 1200. Stav série: 0:1.