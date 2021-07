/FOTOGALERIE/ Naděje českých basketbalistů, že si zahrají na olympijských hrách stále žije. Národní tým si v brzkých ranních hodinách poradil v zápase o všechno s Uruguayi. Po dramatické bitvě vyhrál 80:79. Hodně povedené utkání odehrál kapitán BK Opava Jakub Šiřina.

Jakub Šiřina odehrál za reprezentaci velký zápas | Foto: Martin Divíšek

Proti Turecku se třiatřicetiletý rozehrávač nedostal, v dalším duelu ale dostal porci šestadvaceti minut. Na palubovce byl hodně vidět, měl skvělé momenty, dal sedmnáct bodů. Po Tomáši Satoranském byl druhým nejlepším střelcem českého týmu. Hned čtyřikrát se trefil z trojkové vzdálenosti. Navíc si do statistik připsal dvě asistence a stejný počet doskoků. Páteční duel byl nejlepším vystoupením ostravského rodáka v národním týmu. "V závěru to byly trochu nervičky, soupeře jsme vrátili vlastními chybami do hry. Prohospodařili jsme náskok, ale zápas jsme zvládli. Vyhráli jsme, a to je důležité," řekl po utkání Jakub Šiřina.