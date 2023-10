/FOTOGALERIE/ Dostihový svátek je tady. V neděli je totiž na programu už 133. ročník Velké pardubické. Na startu nebude chybět ani ostřílený žokej ze Štěpánkovic Marek Stromský. Devětačtyřicetiletý borec se představí na legendárním dostihu už po dvacáté, a to v sedle bělouše Stara z MPL Racing CZ. Toho ve Vápenném Podole připravuje úspěšná trenérka Hana Kabelková.

Marek Stromský | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Marek Stromský není v Pardubicích rozhodně bez šancí. Se Starem byl 2. září ve čtvrté kvalifikaci druhý. „Star je dobrým skokanem, ale jedná se taky o bláznivého koně,“ říká směrem k svému nedělnímu parťákovi Marek Stromský.

Taktika na neděli bude jasná. „Musíme jít zezadu. Když je mezi koňmi, tak blázní. Bude, jak se říká, odpočívat a v závěru to rozjede. Velká je o dlouhé distanci, což mu sedí. Čím delší dostih, tím pro něj lépe,“ podotýká zkušený žokej, který Velkou pardubickou umí. Dvakrát v ní byl druhý, a to s Amantem a Hegnusem.

Co ale pro Stara nehraje, je počasí. „Paní Kabelková si přála, aby bylo hluboko a zima, což se v neděli nestane. Starovi nevoní teplé počasí, ale s tím nic nenaděláme. Podmínky jsou pro všechny stejné,“ poznamenává Marek Stromský, pro kterého půjde v neděli o dvacátý jubilejní start ve slavném dostihu, navíc se vrací do sedla bílého koně. Mimochodem Amant Gris, s kterým sbíral úspěchy, byl taky bělouš.

A kdo budou podle Marka Stromského největší favorité letošní Velké pardubické? „Je to Velká, je to specifický dostih. Koní, kteří mohou být úspěšní, je více. Jako velký favorit se jeví Sacamiro. Velmi slušně vypadá Stuke od Holčáků, což ukázal v poslední kvalifikaci. A pak jsou tady koně Váňů. Zapomenout nesmíme ani na Argana a Godfreye,“ monitoruje Marek Stromský své konkurenty. Sám by byl rád na bedně. „Bylo by to krásné,“ hlásí.

V rámcových dostizích nedělního programu tentokrát Marka Stromského neuvidíte. Zato v sobotu ano. V sedle šestiletého ryzáka Wilantose se představí v prvním dostihu dne. Jedná se o svěřence trenéra Grzregorze Wroblewského, který má tréninkovou základnu na Padělkách. Ty jsou součástí Albertovce. „Na dostih se těším. Je to náš kůň. Bez šancí nejsme,“ zvedá prst Marek Stromský, který právě pro uznávaného polského trenéra pracuje.

Stromský letos prožívá slušnou sezonu. Po povedeném angažmá v Německu se vrátil domů. Letos stihl 42 dostihů a vůbec si v nich nevedl špatně. Dva vyhrál, k tomu si připsal deset druhých a čtyři třetí místa. Jak již bylo zmíněno, pracuje pro uznávaného trenéra Wroblewského, navíc kousek od rodných Štěpánkovic.

„Sezona je zatím dobrá. Daří se mi i po sportovní stránce,“ klepe na dřevo a dodává: „Jsem moc rád, že se na Padělky vrátili dostihoví koně. Člověk to má kousek do práce, a to mi dává smysl, a to platí o spolupráci s Gregem.“