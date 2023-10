/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Skvělou práci odvedl štěpánkovický žokej Marek Stromský v letošní Velké pardubické. Stara přivedl do cíle na luxusním třetím místě. Slavný dostihl zvládl devětačtyřicetiletý žokej takticky velmi dobře. V závěrečném finiši byl nejrychlejší desetiletý valach Sacamiro s žokejem Janem Faltejskem, druhý skončil Talent s Pavlem Složilem mladším.

Marek Stromský (vpravo) | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Taktika byla jasná, jít zezadu. To nám vyšlo,“ řekl po dostihu Marek Stromský, pro kterého šlo o jubilejní dvacátý ročník. Ve finiši to chvíli vypadalo, že by mohl i vyhrát.

„Star podal super výkon, porazili nás lepší koně,“ uznal. „Vyhrát mi asi není přáno. Doufám, že nebudu muset závodit až do sedmdesátí jako pan Vána, než se mi to podaří. Každopádně děkuji trenérce Kabelkové za skvěle připravaného koně a jeho majiteli za důvěru,“ podotkl devětačtyřicetiletý žokej. Letošní dostih byl náročný, do cíle doběhlo pouze osm koní z osmnácti.

Sacamiro vstoupil do historie Velké pardubické. Faltejsek vyhrál již pošesté

„Nebylo to ideální. Motali se nám tam volní koně, nakonec vše dobře dopadlo,“ vydechl si rodák ze Štěpánkovic. Marek Stromský měl na východě Čech i svůj fanklub. Ohlas fanoušků byl velký. „Děkuji všem za podporu. Třetí místo si užívám, je to paráda,“ zakončil.