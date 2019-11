„Zajímavý zápas. Osobně jsme ho bral hodně prestižně, přece jenom všechny kluky ze soupeřova týmu znám,“ řekl trenér vítězů David Klapetek.

„Snažil jsem se své kluky dostat do klidu. Nakonec zápas zvládli, za to jsem rád,“ pousmál se. „Soupeřovi hráči to brali jako zápas roku. Byli vyhecovaní, až moc chtěli. Myslím si, že kdyby hráli zkušeně a profesorsky, měli bychom to daleko těžší. Nás hodně podržela střelba z dálky. Rozhodla zápas,“ míní trenér opavského béčka.

Svému protivníkovi fandí. „Klobouk dolů před nimi. Je to svým způsobem úkaz, dostat se v podmínkách, ve kterých basket dělají až do první ligy. Je to sympatické, fandím jim,“ řekl ještě David Klapetek.

„Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme nechtěli. Soupeř se chytl z dálky a za první čtvrtinu dal šest trojek. Po změně obrany jsme se do poločasu nakonec dostali do vedení,“ začal utkání hodnotit domácí křídelník Viktor Cvek.

„Ve druhém poločase to byla přetahovaná, kdy soupeř těžil zejména z trojek a naší impotence právě z delší vzdálenosti. Zápas se ale musel divákům líbit a je super, že jich přišlo opravdu hodně. Mrzí nás další prohra, ale vyhrát může jen jeden a včera to byla rezerva BK. Zápasem jsme zakončili první polovinu základní části a dvě výhry jsou pro nás málo,“ uzavřel autor devatenácti bodů.

Basket Opava 2010 - BK Opava B 99:102 (23:31 50:49 70:70)

Body: J. Dihel 30, Cvek 19, Š. Kurečka 16, Ondřej Kukla 13, R. Dihel 9, Filip 6, Matějka 2, Moninec 2, Šotlík 2 - Štěpánek 27, Slavík 26, Bukovjan 21, Týn 10, Pavlík 7, Neugebauer 5, Janoš 4, Černý 2. Rozhodčí: Zatloukal, Holubek. TH: 29/26:31/21. Trojky: 3:15. Doskoky: 55:51. Fauly: 24:24. Diváci: 210.