Kvalitní sport se servíroval v neděli na brněnské palubovce. Domácí celek hostil v úvodním čtvrtfinálovém duelu Opavu. Velké drama rozhodl pro Slezany v závěru kapitán Jakub Šiřina. Slezané zvítězili 94:92. Hosté opět mohli těžit z výborné podpory svých fanoušků.

Opavští basketbalisté vstoupili do čtvrtfinálové série s Brnem. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Od prvních se pořádně na palubovce jiskřilo. Opava šla hned v úvodu do dvanáctibodového vedení. Střelecky zářil Švandrlík. Brno s postupem času skóre srovnalo. Ve čtvrté čtvrtině dokonce Brno po Bálintově trojce vedlo. Opavu ale spasil kapitán Šiřina. Opět poslal Opavské do vedení. V dramatickém závěru si ho Slezané pohlídali.

„Oba týmy předvedly velkou kvalitu, jak v obraně, tak v útoku. Hrálo se až do konce. My jsme měli v úvodu více ze hry. Vybojovali jsme si dvanáctibodový náskok. Můžeme se bavit, že jsme byli trochu rozehranější,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek. „Brno hrálo rychle a začalo se trefovat ze všech pozic,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Parádní sport pokračoval i ve druhém poločase. Měli jsme ve druhém poločase problémy s obranným doskokem a s fauly našich hlavních pivotů. Jsem rád, že v momentě, kdy se zápas lámal, vzal to na sebe jako správný kapitán Jakub Šiřina a my tak bereme první bod,“ vydechl si kouč BK Opava a dodal: „V pondělí nás čeká druhé utkání. Bude to jiný zápas, než ten dnešní. Nebude tolik agresivní. My z něj každopádně chceme vytěžit druhý bod.“

Basket Brno - BK Opava 92:94 (26:30, 44:45, 67:73)

Body: Šiřina 24, Švandrlík 14, Farský 12, Mokráň 11, Kouřil 9, Gniadek 6, Slavík 6, Jurečka 5, Carl 4, Zbránek 2, Kvapil 1 - Bálint 18, Chatman 15, Šmits 12, Puršl 10, Půlpán 8, Culpepper Sr. 8, Krakovič 8, Pointer 7, Nečas 6.

Rozhodčí: Matějek, Blahout, Salvetr TH: 14/23:16/27. Trojky: 10/26:16/31. Doskoky: 39:33. Fauly: 25:25. Diváci: 1387.