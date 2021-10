Utkání už bylo v poločase rozhodnuto. Šanci dostali všichni hráči opavské sestavy, a to i včetně Mičky se Štěpánkem. „Hráli jsme agresivně po celém hřišti. Soupeři jsme toho moc nedovolili. Ono se úplně jinak hraje, když se vám trefí deset hráčů za poločas. Vytvářeli jsme si dobré pozice a byli jsme i přesní,“ pochvaloval si Vlček.

Východočeši přijeli do slezské metropole bez svého ústředního rozehrávače Pedji Stamenkoviče. „Soupeř nám situaci celkem ulehčil tím, že neměl svého ústředního rozehrávače Stamenkoviče,“ vracel se k utkání asistent trenéra BK Opava Kryštof Vlček. „Jsem ale rád, že se nám podařilo úplně vymazat Pavloviče s Pešakovičem,“ pokračoval opavský asistent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.