„Byl jsem hodně nervózní, nechtěl jsem to na kluky ale přenést,“ řekl úvodem trenér Opavy Petr Czudek. „Bavili jsme se o tom, že po měsíci se na jedné straně těšíme, že konečně můžeme hrát. Na druhou stranu jsme tolik toho neodtrénovali. Kluci měli obavy, jak na tom budou fyzicky. Forma, kterou jsme měli před pauzou, tady není,“ přiznal kouč vítězného týmu.

Jeho svěřeni ale odehráli dobrý zápas. „Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduše, to kluci splnili. Sedm ztrát je úžasné číslo, to bychom chtěli vidět i v dalších zápasech. Vážili jsme si míče. Všichni, kteří nastoupili, odvedli kus práce, za to jsem rád,“ chválil domácí kouč své ovečky.

Zdroj: Ondřej Ludvík

„Rozhodla rotace, měli jsme hráče více ve hře. Trošku jsem měl strach, když si vyfaulouval Filip Zbránek. Ale pomohli jsme si zónou 2 - 3, 1-3-1. Zápas dobře rozjel Honza Švandrlík, který kanonádou čtyř trojek nás dostal do zápasu, sklepal z nás nervozitu,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

„Jsem rád, že útočné doskoky jsme nechali soupeři, i když jsme hráli zónu,“ dodal.

Aktéři zápasu si museli zvyknout na komorní prostředí. „Sport se dělá pro diváky, ti v hale nebyli, bylo to takové sterilní, ale jsme rádi, že můžeme hrát. Přece jenom trénink bez zápasu, je o ničem,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava – BK JIP Pardubice 85:69 (25:19, 49:39, 77:65)

Body: Švandrlík 19, Šiřina 18, Gniadek 13, Kvapil 12, Jurečka, Zbránek po 7, Bukovjan 6, Slavík 3 - Slanina 17, Švrdlík, Vyoral 16, Dunans 8, Potoček, Škranc 5, Heřman 2. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Jedlička. TH:14/13:26/21. Trojky: 12:4. Doskoky: 32:39. Fauly: 18:20.