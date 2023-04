/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Jde do tuhého. Na opavské basketbalisty čeká první nástraha letošních vyřazovacích bojů. Slezané v předkole vyzvou nováčka soutěže, a to pražskou Slavii. Tým trenéra Petra Czudka jde do série hrané na dva vítězné duely v roli velkého favorita. Opavští budou v play off zachraňovat letošní sezonu. Na vítěze čeká ve čtvrtfinále Brno.

Kouč BK Opava Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

Začíná se v sobotu ve slezské metropoli, odveta je na programu v pondělí v Praze. Případný třetí duel se odehraje ve středu v Opavě. „Věřím, že do haly dorazí hodně fanoušků, kteří vytvoří pravé žluté peklo. Budou naším šestým hráčem,“ řekl opavský kouč Petr Czudek. Sobotní duel začíná v 18 hodin.

Petře, Děčín jste ve středu sice porazili, nicméně do předkola play off jste spadli. Dá se říci, že je to obrázek počínání Opavy v této sezoně?

Je to obrázek základní části i nadstavby. Sezonu jsme nezačali špatně. Dokud byl Dontay Bassett zdravý, tak jsme se drželi na nějakém druhém třetím místě. Bohužel když jsme o něj přišli, nastalo hledání nového pivota. Naštěstí se vrátil Martin Gniadek, který tomu dal na palubovce i mimo ni jinou energii, jiné myšlení, jiné postřehy. Bylo ale vidět, že chemie nefunguje tak, jak by měla. Nemáme individuální a týmovou formu. Vyústilo to v sedmnáct výher, což je málo, a nestačilo to navíc než na sedmé místo, které nám předurčilo předkolo play off, a to nikdo nechtěl. Nepodařilo se nám naplnit dílčí předsezónní cíle, a to obhajobu Českého poháru a postup ve FIBA Euro Cupu. Chuť si můžeme spravit v lize, ale ztratili jsme výhodu domácího prostředí pro rozhodující zápas. V našem žlutém pekle je totiž fanoušek šestým hráčem.

Během nadstavby se vám nepodařilo vyhrát ani jeden venkovní zápas, na což nebyli fanoušci zvyklí…A nejen ti…

Je to tak. Zase na druhou stranu, když se podíváme na jednotlivé týmy, soutěž je extrémně vyrovnaná. Je vidět, že i Nymburk má problém vyhrát venku. Všichni se snaží držet domácí zápasy a to je zajímavé hlavně pro fanoušky.

Pojďme k aktuálními dění. Opavu v předkole play off čeká pražská Slavia, nováček soutěže. Když uděláme hlubší sondu, tak tým trénuje Pavel Beneš, bývalý opavský kapitán a váš spoluhráč. V týmu pak jsou dva exopavští hráči, a to Pavel Pumprla a Juraj Páleník. Série hraná na dva vítězné zápasy tak bude mít určitě slušný náboj…

S Pavlem Benešem jsme si psali ještě dřív, než bylo jasné, že na sebe narazíme. Ani jeden jsme nechtěli spolu hrát. Hraje se na dva vítězné zápasy. Můžete se špatně vyspat, nevyjde vám první utkání, pak přijde křeč a máte po sezoně. My jdeme do série v roli velkého favorita. Stojíme na hraně a musíme se dostal do čtvrtfinále a tím dát divákům minimálně další dva domácí zápasy. Se Slavií to máme letos 1:1. Doma jsme vyhráli docela přesvědčivě. Naopak na Slavii jsme podali jeden z našich nejhorších výkonů. Prohráli jsme tam snad o čtyřicet bodů, bylo to utkání zralé na ručník. Je to varovný prst, že to se Slavií nebude jednoduché. Věřím, že zápasy v A1 byly pro nás dostatečně těžké a připravily nás také, co se týká úrovně hry a nasazení.

Co je podle vás největší síla současné Slavie?

Bezstarostnost. Předsezónní cíl splnili na tisíc procent. Nikdo nečekal, že se dostanou do předkola play off. Většina je tipovala na boj o záchranu, oni se mu krásně vyhnuli. Je tam vidět dobrá práce Pavla Beneše, realizačního týmu a hráčů. První sezona bývá vždycky těžká a nedá se uhrát jen na euforii. Předkolo je pro Slavii vyznamenáním. Do série jde s čistou hlavou.

Opavský křídelník Jakub Slavík o reprezentaci, Opavě i letošní sezoně

Jak je na tom opavský tým. Proti Děčínu to bylo výsledkově i herně dobré…

Takové záchvěvy, kdy jsme zahráli dobře jeden zápas, jsme už měli. Potřebujeme výsledky a výkony potvrdit ve více utkáních za sebou. Stále mi u nás chybí lehkost, drzost. Pořád je vidět, že na týmu leží deka a není to ten opavský tým, který hraje určitým stylem. Je to vidět na procentu trestných hodů, trojek. Klukům ale věřím. Je druhým nejstarším v lize, má spoustu zkušeností z finálových zápasů, s play off. Věřím, že play off hrát umíme a že to ukážeme i na palubovce.

Jako hráč jste měl asi taky raději play off než zápasy základní části?

Měl jsem rád každý zápas, který jsem hrál. Je ale jasné, že play off je jiná soutěž. Jde v ní o všechno. Tam se pozná, kdo, jak a na co má koule, kdo ne. Spousta hráčů v základní části září, pak přijde play off a tam zhasnou. To platí o týmech. Ve vyřazovacích bojích hrajete pod velkým psychickým tlakem. Nemáte možnost kam uhnout. Porážka znamená konec sezony. To se mi líbí, hodně se to líbí fanouškům, určitě budou všude plné haly. Play off je kořením sportu. Všechny sporty, které ho mají, se na něj těší.

Máte druhý nejstarší tým v lize. Budete nějak speciálně řešit regeneraci? Přece jenom předkolo je navíc…

Ano, tak bychom měli deset dnů na přípravu, my do toho máme vložené minimálně dva zápasy. Uvidíme, jak to nakonec bude. Podle toho pojedeme. Kluci jsou dost zkušení na to, aby každý sám dobře zregeneroval a nastavil si hlavu, abychom zápasy zvládli a mohli v Opavě přivítat Brno.