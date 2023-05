Luďku, třetí zápas čtvrtfinálové série s Brnem vůbec nevyšel. Soupeř vás zaskočil hned v úvodu. Týmu chyběla energie…

Přesně tak. Přišlo mi to, jako by nás domácí prostředí svazovalo. Brno hrálo s lehkostí. Na nás padla deka, nepadaly nám otevřené trojky. Nebyla tam z naší strany lehkost, která nás zdobila v předešlých dvou zápasech. Brno se na nás dobře připravilo, bylo hladovější. Brali to jako zápas o všechno, protože kdyby prohráli, tak by to měli dál hodně těžké. Takhle se vrátili do série. Když to shrnu, tak raději takhle prohrát o třicet, než o bod košem v poslední vteřině. Musíme to spláchnout a připravit se na další zápas.

V Brně těžila Opava hodně z trojkových střel. Teď tomu bylo jinak. Ještě ve třetí čtvrtině jste měli pouze dvě trojky na kontě…

Když se nám v trojkách nedaří, projevuje se to do výsledku. Ve třetí čtvrtině jsme měli úsek, kdy jsme tři, čtyři dali. Bohužel neměli jsme na další obrat. Brno bylo lepší a zaslouženě vyhrálo. I když jsme soupeřův útok ubránili, dokázal si doskočit a z druhých šancí nám dali dvacet bodů.

Dá se říci, že jste se usmažili ve vlastním žlutém pekle?

Vypadá to tak. Na čtvrtý zápas se musíme dobře připravit. Být sebevědomější a více si věřit. Musíme dobře zregenerovat. Je to o hlavách. Víme, co hrát, musíme dodržovat plány. Na videu si ukážeme chyby. Dobré věci je třeba opakovat, špatných se musíme vyvarovat. Věřím, že v pátek to bude jiná Opava.

Brno se prezentovalo hodně tvrdou hrou. Některé zákroky na Kubu Šiřiny byly jako z hokeje?

Snažili se to Šířovi znepříjemnit i za hranici férovosti nebo takové té sportovní stránky. Byly z toho nesportovní fauly. My jsme se tím dostali do zápasu. Pak ale přišly úseky, kdy jsme nechali jít Brno do trháku a pak už se to vezlo.