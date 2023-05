Martine, jak zatím vnímáte čtvrtfinálovou sérii s Brnem? Je to to, co jste očekával?

Je to tak. Jde o vyrovnanou sérii sedmého s druhým. Máme to zatím dobře rozehráné a ve středu se budeme snažit udělat poslední krok a postoupit.

V pondělí jste v Brně prohráli, ale po první čtvrtině to vůbec s vámi špatně nevypadalo. Brno vypadalo nervózně. Co se stalo ve druhé desetiminutovce, kterou jste vůbec nezvládli…

I v těch zápasech, kdy jsme prohráli, byly momenty, kdy jsme měli tendenci se dostat zpátky do utkání. Jenže vyrobíme dvě tři hloupé chyby, které na sebe navazují, a pak utkání ztrácíme. Za mě je každý zápas vyrovnaný a do posledního okamžiku nevíte, kdo ho vyhraje.

Co bude rozhodovat ve středu?

Myslím si, že nasazení. Pro nás je to devátý zápas v krátké době, což je znát. Bude to o maličkostech, o tom, jak vám půjdou nohy, a taky střelba z dálky. Musíme taky dobře naložit s diváckou kulisou. Věřím, že naši fanoušci nás ke čtvrtému vítězství doženou.

Jak vy osobně to máte se silami? Přece jenom naskočil jste do rozehrané sezony z židle v kanceláři. Trvalo vám dlouho, než jste se do toho dostal?

Sám jsem byl mile překvapený, že mi to tak dlouho netrvalo. Play off, když se hrají dva zápasy po sobě, je náročnější pro hráče, který neabsolvoval celou sezonu a letní přípravu. Už jsem se s tím vyrovnal. Jediné, co nás bude limitovat, je, že se zranil Míra Kvapil a nebude moct nastoupit.

Play off je hodně o emocích. Vy osobně se v těchto utkáních musíte cítit jako ryba ve vodě…

Je to tak. Každý sportovec hraje v emocích, chce dostat fanouška do zápasu. To je přesně moje cesta. Já to tak mám a musím přiznat, že si tyto vypjaté zápasy užívám.

Když se zpětně ohlédnete, chyběl vám basket?

Chyběl, a to dost. Když se vyhrává, honí se mi v hlavě myšlenky, že bych pokračoval dál. Čas ukáže.

Takže letošní play off nemusí být vaše poslední v opavském dresu?

Nemusí, uvidíme, jak to bude všechno vypadat. Play off je pro mě srdcovkou a jsem rád, že ho mohu znovu zažívat. A myslím si, proč tyto emoce nezažívat i v dalších sezonách.

Opavě se letos v dlouhodobé části nedařilo. Čekalo se více než sedmé místo. Nicméně divácké návštěvy jsou nejvyšší za poslední roky…

Paradoxně naše nepovedené výsledky mohly znamenat, že fanoušci, kteří si za poslední roky na úspěchy zvykli, je nahnaly zpátky do haly. Nemyslím si, že loni by na tuhle fázi soutěže chodila plná hala, což se nyní děje. Připadá mi, že fanoušci si úspěchů nyní více považujou.