Opava - /AKTUALIZOVÁNO/ V kabině opavských basketbalistů řádí holicí strojek. Část týmu je bez vlasů a bude hůř.

Basketbalisté jdou dohola. | Foto: DENÍK / Roman Brhel

Masér a vedoucí mužstva Petr Kivorchian dal do banku i svůj nedotknutelný knír. V nejbližší době o něj, a to i včetně vlasů, určitě přijde.

„Klukům jsem říkal, že pokud skončí do devátého místa, nechám si oholit hlavu i knír. Horší než osmí už být nemůžeme, tak je to jasné,“ rozhodil rukama Kivorchian. „Dolů ho dám ale až před play off,“ zvedl varovně prst.

To hráči už začali konat. „Hecli jsme se na společné večeři,“ vyprávěl pivot Tomáš Hrubý, který ochotně s Jakubem Šiřinou Opavskému a hlučínskému deníku zapózoval. „Postoupili jsme do play off, a to se většinou takové věci dělají. Věřím, že se přidají brzy i další kluci,“ doufá Hrubý.

Hlavy si holí navzájem. „Tady Kuba donesl nový strojek, stříháme se ve vaně,“ ukázal Hrubý na svého menšího parťáka. Kuba Šiřina svou naleštěnou hlavu komentoval slovy: „Ke sportu to patří. Doma se mi ale smáli.“

Ve čtvrtek odpoledne měl jít na paškál další z Klapetkovy sestavy, a to Michal Čarnecký. „To je hloupost, já se stříhat nebudu. Zatím to celá kabina neodsouhlasila. Na druhé straně, pokud se tak stane, tak vlasy dolů půjdou,“ přiznal mladý rozehrávač.

A jak se na celou věc dívá trenér David Klapetek? „Ať si kluci hlavy holí, nic proti tomu nemám. Já rozhodně si ale vlasy ponechám. Trenér musí vždy vypadat dobře,“ usmál se David Klapetek.