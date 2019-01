Opavští basketbalisté dnes večer odehrají další utkání baketbalové Ligy mistrů, ve kterém se představí v Soluni. K zápasu, ve kterém se očekává bouřlivá atmosféra, se vyjádřil asistent trenéra hostujících basketbalistů Kryštof Vlček.

Opava má naše sympatie, hlásí v Soluni

Pár minut po půlnoci řeckého času dorazili opavští basketbalisté do soluňského hotelu Makedonia Palace. Jeden z nejluxusnějších hotelů ve druhém největším řeckém městě se stal totiž na dvě noci útočištěm týmu Petra Czudka.

Dvanáctihodinová cesta do dějiště zápasu proběhla bez větších problémů. Tým se dopravil do Vídně autobusem, následoval letecký přesun do Atén a Soluně.

„Na pokojích máte pozdní večeři, mezi devátou až desátou hodinou je pro vás připravena snídaně,“ hlásil recepční pětihvězdičkového hotelu.

„Po zápase béčka, který jsme s Vysočinou prohráli, si takový hotel nezasloužím,“ dělal si srandu czudkův asistent Kryštof Vlček. „Je o nás skvěle postaráno, docela nás Řekové rozmazlují,“ dodal jedním dechem. Nutno říci, že pobyt Slezanů v Soluni jde finančně za domácím PAOKEM.

Po snídani se trenér Petr Czudek se svým asistentem a vedoucím výpravy Ondřejem Ludvíkem vydali na průzkum blízkého okolí.

„Prošli jsme po pobřeží, kde nás překvapila nepříliš čistá voda v moři. Stačili jsme si ještě udělat fotku na náměstí Alexandra Velikého a zastavili se u Bílé věže,“ okomentoval krátký dopolední program Ondřej Ludvík, důležitý člen opavské logistiky.

V jedenáct hodin čekal tým přesun do nedaleké haly. Stánek pro deset tisíc diváků se nachází asi zhruba deset minut jízdy autobusem od Makedonia Palace.

Před hotelem čekal Opavu policejní doporovod. „Bezpečnost na prvním místě,“ pousmál se řidič autobusu, který má opavský tým v Soluni na starosti. Ochranka čekala na Opavské i v hale.

Samotný stánek PAOK budí respekt, v jeho útrobách najdete jak fanshop, tak i muzeum. Součástí komplexu je i tréninkové palubovka pro volejbal.

„Víte, basketbal milujeme, je to naše zábava, za PAOK bychom i dýchali. Opava je pro nás sympatická, asi malý klub, když nemá žádného zahraničního hráče. Nechci být zlý, ale šanci proti nám nemá,“ měl jasno Christidis Demos, jeden z příznivců domácího výběru.