/VIDEO/ Skandování mistři, mistři se neslo ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách Opavou. Basketbalisté získali po dvaceti letech mistrovský titul. Oslavy nečekaného zlata odstartovaly už v hale po zápase. Následně se hráči s fanoušky přesunuli do podniku U Pekyho.

Titul se slavil U Pekyho. | Video: Dominik Janoš

Prvním drinkem ještě v hale bylo magické oko. Že nevíte, co to je? Do půllitru s plzeňským pivem se vloží panák zelené. „Když máme úspěch, tohle si dáváme,“ přiblížil vedoucí opavského týmu a manažer sociálních sítí Dominik Janoš. Dříve chodili baskeťáci tuto tradici absolvovat do pivnice Drak. „Letos jsme to spláchli na hale. Zápas končil hodně pozdě,“ vysvětlil Janoš.

Pak se celý tým přesunul do Pekyho. „Je to náš oblíbený podnik. Peky měl na hale dokonce i okénko. Hospodu otevřel speciálně v pozdních hodinách pro nás. Stejně tomu bylo i když jsme vyhráli v Nymburku,“ prozradil Dominík Janoš.

Společně s hráči dorazili na závěrečnou oslavu i fanoušci. „Dovnitř se vleze tak stovka lidí, teď se kapacita zvedla dvojnásobně. Fanoušci skandovali, bylo to parádní,“ přiblížil Janoš. A co se pilo? Hlavně pivo, došlo i na rumíky.

Tím oslavy titulu nekončí. Hráči mají velkou párty v pátek večer. „Určitě součástí oslav bude i oficiální oběd,“ dodal ještě Dominik Janoš.