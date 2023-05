/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pověstné opavské žluté peklo zafungovalo na plné čáře během čtvrtfinálové série Slezanů s Brnem. Plná domácí hala ve všech třech duelech, k tomu vydatná podpora v jihomoravské metropoli. Ve středu elektrizující atmosféra rozhodila očividně i brněnské hráče. Žluté peklo dohnalo Czudkův výběr k možná nečekanému postupu. Opavě se moc nevěřilo, což dokumentovaly před startem série i kurzy sázkových kanceláří. Bookmakeři jasně favorizovali Brno.

Basketbalová radost v Opavě | Video: Jan Šimek

„Je krásné, když se vám do zápasů podaří vtáhnout diváky. Byl to náš případ. Naši fanoušci byli v každém utkání našim šestým hráčem. Postup jde i za nimi,“ rozplýval se opavský pivot Martin Gniadek. V Opavě basketbal táhne, a to v celé sezoně. I když se týmu nedařilo herně i výsledkově, návštěvy v hale málokdy klesly pod tisícovku. „Opavský fanoušek ukázal, že není jenom fanouškem úspěchu. Lidi nás podporovali a fandili nám i v momentech, kdy nám to nešlo. To, co předvedli ve čtvrtfinálové sérii, bylo něco úžasného. Jsem na ně hrdý,“ nechal se slyšet opavský trenér Petr Czudek. „I během sezony bylo příjemné, když jsme měli na soupeřových palubovkách podporu,“ dodal.

VIDEO: Opavský kouč Czudek o postupu, fanoušcích i síle týmu

Opavský klub vypravil na první dva duely do Brna pro fanoušky autobus. Na pátý zápas vyrazily do Brna dokonce autobusy dva, řada fandů vyrazila po vlastní ose „Byli to naši fanoušci, kteří dokázali strhnout jinak chladné brněnské publikum. Budu se opakovat. Naši fanoušci jsou nejlepší v republice, za tím si stojím,“ podotkl opavský kouč.

Už na čtvrtfinálové duely byly v Opavě vytaženy boční tribuny. „V Opavě jsou dlouhodobě nejlepší fanoušci. Ale aby jich přišlo tolik už na čtvrtfinále, jsem zažil letos poprvé,“ poznamenal dvaatřicetiletý Martin Gniadek. „Pro tuto atmosféru, tyhle emoce basketbal hraji,“ zdůraznil.

Opavu přijel povzbudit na jeden zápas s Brnem i známý herec Ivan Trojan. S šálou na krku se nechal taky opavskou atmosférou pořádně strhnout.

V semifinále čeká na Opavu mistrovský Nymburk. Středočeši jsou velkým favoritem, nicméně jednu bitvu už mají předem prohranou, a to na fanouškovském poli.