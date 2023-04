/FOTOGALERIE/ Dobrým bojovným výkonem se prezentovali opavští basketbalisté v posledním duelu nadstavby proti Děčínu. Slezané nebezpečné Válečníky zlomili ve třetí čtvrtině, když dovolili Severočechům pouze dvanáct bodů. Opavští vyhráli 93:76. Svěřenci trenéra Petra Czudka ale spárům předkola neutekli. Ostrava totiž zvítězila v Kolíně.

BK Opava - Děčín 93:76 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští se v prvním třetině trefovali z dálky a během druhého hracího období šli až do jedenáctibodového vedení. „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dali jsme do hry energii a vytvořili si jedenáctibodový náskok,“ řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. Válečníci se nevdali. Podržel je kapitán Pomikálek. V poločase byl stav nerozhodný 46:46.

Druhou čtvrtinu otevřel Šiřina, Děčín kontroval. Pak vzal otěže zápasu do svých rukou Radovan Kouřil, který se začal trefovat ze všech pozic a zapsal si třiadvacet bodů. „Třetí čtvrtina byla zlomová. Dobře jsme bránili, soupeři jsme povolili pouze dvanáct bodů. Těší mě, že Radovan Kouřil to vzal v útoku na sebe a byl klíčovým hráčem,“ chválil trenér.

Tohle vítězství ale Opavským nestačilo. Ostrava vyhrála v Kolíně a Slezany čeká v sobotu domácí duel předkola s pražskou Slavii.

BK Opava - BK ARMEX Děčín 93:76 (27:23, 46:46, 67:58)

Body: Kouřil 23, Švandrlík 14, Mokráň 11, Šiřina 11, Farský 9, Kvapil 9, Carl 6, Gniadek 5, Zbránek 3, Slavík 2 - Svoboda 22, Nichols 16, Pomikálek 16, Walton jr. 9, Kroutil 5, Bruner 4, Mach 2, Josipović 2. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Nejezchleb. TH: 19/28:10/21. Trojky: 12/35:8/27. Doskoky: 37:37. Fauly: 24:23. Diváci: 1440.