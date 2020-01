Trenérská stáž v Salcburku, účast na dětské Eurolize v Moskvě, k tomu trenérské a hráčské povinnosti v basketbalové Opavě. Asistent Petra Czudka Kryštof Vlček rozhodně nudou netrpí. Osmadvacetiletý rodák z Ostravy si ještě vedle toho plánuje občas kopnout okresní přebor s fotbalisty Kylešovic.

Kryštof Vlček je nejmladším trenérem v soutěži. | Foto: František Géla

"Je toho moc, ale na druhou stranu potřebuji být pořád v akci, patří to k mému životu," usmívá se Kryštof Vlček. V minulém týdnu nastoupil ke dvěma zápasům za opavské béčko, nejdříve v poháru s Olomouckem a následně režíroval výhru v první lize nad Prostějovem. To vše po několikatýdenní pauze zaviněné zraněním. "Měl jsme urvanou šlachu mezi druhým a třetím prstem na odrazové noze, docela to bolelo," přibližuje opora opavské rezervy. "Šel jsem do hry bez tréninků a bylo to znát. Fyzička chybí, má hra bývala postavená na tom, že soupeři uteču, teď tomu tak nebylo. Nutil jsem se do střelby, což není mou silnou stránkou, ale docela to padalo. Za vítězství nad Prostějovem jsem rád," svěřil se.