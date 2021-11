Opavští na začátku vedli 6:0, hosté pak ale zápas otočili a Opava dotahovala marně. „Začátek se nám povedl, Perm se neuměl dlouho trefit ani z volných pozic. Už před tréninkem na nás zkoušeli, že jsou koše v jiné výšce, takže jsem je ještě přeměřoval a všechno sedělo,“ pousmál se Kryštof Vlček. „Bohužel druhá pětiminutovka nám nevyšla, soupeř se dostal i díky našim chybám na koně a vytvořil si bodový polštář,“ zvážnil Czudkův asistent. „Od druhé čtvrtiny byli pánem na hřišti hosté a byli to oni, kteří udávali tempo hry,“ dodal.

Náskok Permu postupem času mírně narůstal. „Do zápasu jsme nasadili mladíky, kteří v této soutěži ještě nenastoupili, jednalo se o Kryštofa Kavana a Honzu Mičku, oba se jevili dobře. Udělali nějaké body, což je pro nás velké plus do další práce,“ pochvaloval si bývalý křídelník. „Pochválil bych i Martina Gniadka, u kterého jsem měl strach, že ve fyzičnosti nebude stačit. Za patnáct minut ale odvedl kus práce, s jeho výkonem jsme byli spokojení. Dobře zahrál i Radovan Kouřil, kterého to hodně bavilo,“ doplnil Vlček.

A jak zápas hodnotil samotný kouč Petr Czudek? „Byli jsme si vědomí síly soupeře, ale začátek zápasu ukázal, že nebyli úplně koncentrovaní. První čtvrtina měla dopadnout naopak, neměli jsme prohrávat o devět bodů,“ krčil opavský trenér rameny. „Druhá čtvrtina byla z naší strany dobrá, pak jsme to trochu prostřídali a dali šanci i mladším hráčům, protože program momentálně máme opravdu nahuštěný. Parma sice na nás vytvořila velký tlak, kluci se ale neztratili,“ uzavřel šéf opavské střídačky.