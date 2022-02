„Brno nás neskutečně trápilo z rychlých protiútoků, i díky tomu se dostalo až do dvanáctibodového vedení,“ začal utkání hodnotit trenér Kryštof Vlček. Slezané se ale dokázali zvednout. „Nasadili jsme zónu. Ta dělala soupeři velké problémy,“ pokračoval šéf opavské lavičky. Opavský tým v kritických chvílích sbalil do batohu kapitán Jakub Šiřina a vytáhl ho z krize. „Šířa hrál skvěle. Hodně týmu pomohl. Stejně tak Luděk Jurečka. Naše lavička žila, bylo vidět, že celý tým chce vyhrát. To se nám podařilo,“ usmál se Vlček. „Byl to přímý souboj a o druhé místo. My jsme ho zvládli,“ vydechl si Vlček.