Opava /FOTOGALERIE, DOPLNĚNO/ - Vstup do kvalifikace na mistrovství světa českým volejbalistům nevyšel. V úvodním zápase třídenního turnaje, který se hraje v Opavě, včera podlehli Nizozemsku 0:3. V předcházejícím utkání čtyřčlenné skupiny, jejíž vítěz postoupí na zářijový šampionát v Polsku, favorizované Bulharsko podle očekávání hladce přehrálo Kypr 3:0.

Čtyřbodové vedení Nizozemců zařídil na začátku 1. sady svým podáním univerzál Niels Klapwijk a ti pak svůj náskok stále zvyšovali. Soupeři vycházelo vše, na co sáhl. „Holanďané nás zatlačili servisem, my jsme se s tím nevypořádali a v útoku nám to moc nešlo," konstatoval Ondřej Hudeček, smečař a kapitán českého družstva.

Rozjeté hosty nezastavily ani rošády v české sestavě, kdy trenér Zdeněk Šmejkal postupně protočil všechny hráče. Od 2. setu se sešli na hřišti univerzálové Štokr s Konečným. „Tuhle variantu jsme měli v záloze a kvůli síle v útoku i na servisu jsme se k ní museli vrátit," vysvětlil český kouč s tím, že hra týmu se mírně zlepšila.

Obrat přišel ve třetím dějství. „Češi vyměnili nahrávače, a to bylo zásadní," poznamenal nizozemský kouč Edwin Benne poté, co zkušeného Ondřeje Boulu vystřídal Pavel Bartoš. „Potřebovali jsme změnit styl hry, Holanďané už nás měli načtené," vysvětlil Šmejkal.

Češi se dokázali zvednout a sadu dotáhnout až do koncovky. Vedli 24:21, jenže pak nevyužili deset setbolů. „Co nás do zápasu dostalo, to nás v závěru zradilo v koncovce jsme zkazili asi šest servisů a Holanďanům se hned lépe dýchalo," neskrýval zklamání český kouč poté, co Nizozemci v dramatickém závěru proměnili třetí mečbol.

V sobotu se čeští reprezentanti utkají s Kyprem a v neděli je čeká Bulharsko. Oba zápasy začínají v Opavě v 18.30 hodin. „Klíč turnaje je jasný postupuje jen vítěz a my první zápas prohráli. Je to těžké, ale nerezignovali jsme. Chceme porazit Kypr, a pak se uvidí," neskládá smečař Hudeček předem zbraně.

„Tím, že jsme prohráli 0:3, je naše šance menší, ale i o ten zbytek se musíme poprat a pokusit se o nemožné," snaží se Šmejkal bojovně naladit tým. Kromě vítěze postoupí na MS také nejlepší družstvo na 2. místě ze všech pěti kvalifikačních skupin.

Česká republika - Nizozemsko 0:3 (-14, -19, -33)

Rozhodčí: Seifried (Slovin.) a Cambre (Bel.), čas:88 min., diváků: 3000

Česká republika: A. Bartoš, Široký, Boula, Michálek, Mach, Štokr, libero Kryštof - Hudeček, P. Bartoš, Konečný, Sobotka, Finger. Trenér: Šmejkal

Nizozemsko: Kooistra, Abdel-Aziz, Kody, Koelewijn, Klapwijk, Rauwerdink, libero Jorna - Andringa, van Harskamp, van Bemmelen, Krolis. Trenér: Benne

Další zápas: Bulharsko - Kypr 3:0 (18, 19, 5)

Program opavské kvalifikace

sobota - 15.30: Bulharsko - Nizozemsko, 18.30: Kypr - ČR

neděle - 15.30: Nizozemsko - Kypr, 18.30: ČR - Bulharsko