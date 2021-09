/FOTOGALERIE/ Patří k nejúspěšnějším volejbalistům v historii České republiky. S Paris Volley smečař Jiří Novák během čtrnáctiletého angažmá vyhrál Ligu mistrů (2001), Pohár vítězů pohárů (2000), dvakrát evropský Superpohár (2000, 2001), osmkrát byl mistrem Francie. A byl oporou české reprezentace, která na mistrovství Evropy v Ostravě skončila čtvrtá, což je od roku 2001 stále její nejlepší umístění.

Trenér Jiří Novák na letošním ME v Ostravě při utkání českých volejbalistů se Slovinskem (3:1). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na „místo činu“ se teď vrátil jako trenér národního týmu. „Je to dvacet let stará záležitost, vybavuje se mi to jen matně,“ se smíchem tvrdí Jiří Novák, od roku 2015 kouč extraligových volejbalistů Karlovarska.