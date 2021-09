/OBSÁHLÁ FOTOGALERIE/ Radost z pondělního vyřazení francouzských olympijských vítězů v osmifinále vystřídal po středečním čtvrtfinále smutek. I čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v Ostravě skončili. Od Slovinců, které v základní skupině porazili 3:1, druhou šanci nedostali. Tým trenéra Jiřího Nováka obhájcům stříbrných medailí z minulého šampionátu podlehl 0:3 a celkově obsadil 8. místo, Francie skončila devátá.

Cesta českých volejbalistů mistrovstvím Evropy v Ostravě - Slovinsko (3:1), Bělorusko (1:3), Bulharsko (2:3), Černá Hora (3:0), Itálie (1:3), osmifinále Francie (3:0), čtvrtfinále Slovinsko (0:3). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Chci to hodnotit jenom pozitivně. Kdybychom vyhráli i druhý zápas se Slovinci, posunulo by nás to do top čtyřky v Evropě, ale asi ještě kvalitu na to nemáme. Tohle je pro nás úspěch,“ přiznal smečař Jan Galabov. „Slovinci potvrdili na turnaji vzrůstající formu a ukázali, že ne nadarmo jsou vicemistři Evropy. Po prvním zápase se jinak nastavili v hlavách, hráli zápas od zápasu líp a dostali se na level, kdy se takový tým dá porazit, ale nedá se porážet,“ vysvětlil Galabov.