Hlučín – Vítězná série hlučínských volejbalistů skončila na palubovce Palkovic. Ty opět táhl exopavský smečař Tomáš Plichta. Volejbalista se zkušenostmi z německé bundesligy dělal hlavně svým tvrdým servisem hostům velké problémy.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Palkovice – Hlučín 3:2 (-19, 16, -20, 17, 15)

Hlučín začal na palubovce favorita dobře. „Vyšel nám vstup do utkání, vycházelo nám vše, na co jsme sáhli. Naopak na domácí hře byla vidět nervozita," řekl k prvnímu setu hrající kouč Hlučína Miroslav Kvapil. Druhá sada ale zastihla Hlučín v útlumu. „Odešel nám příjem, nebyli jsme schopni vymyslet kloudnou akci," hněval se Kvapil.

Volejbalová houpačka měla pokračování ve třetím hracím období. To pro změnu zvládli hosté. „Za stavu 13:14 jsme set zlomili ve svůj prospěch. Myslel jsem si, že nám to pomůže i do čtvrté sady. Bohužel nám domácí opět v úvodu utekli a my jsme se už chytit nedokázali," povzdechl si trenér Hlučína. Zápas musel rozhodnout tie-break. V něm Hlučínští vedli 11:8, avšak závěr nezvládli takticky a celé utkání prohráli.

Sestava Hlučína: Balarin, Mika, Večeřa, Dihel, Boček, Kvapil, libero Hladiš – Karčmář

Palkovice – Hlučín 3:1 (12, 17, -21, 21)

Kouč Kvapil zvažoval, zda pro druhý zápas změní sestavu, nakonec ponechal tu z prvního utkání, což, jak se nakonec ukázalo, byla chyba. „Palkovice nás drtily v obou setech servisem. Nedokázali jsme na ně najít obranu," přiznal trenér Hlučína.

Třetí set už byl ze strany jeho mužstva lepší. „Kluci začali bojovat, rvali se o každý bod. Myslel jsem, že nás to nakopne. Bohužel domácí nás vyvedli hned z omylu a s podporou rozhodčího v zádech celé utkání vyhráli," řekl Miroslav Kvapil a dodal: „Musím říci, že zaslouženě."

Sestava Hlučína: Balarin, Mika, Večeřa, Dihel, Boček, Kvapil, libero Hladiš – Karčmář, Skoták, Kaprálek