Pikantní souboj nabídlo dvojutkání druhé volejbalové ligy žen. Velké derby mezi ještě loni ligovou Opavou a Kylešovicemi přineslo zajímavý sport. V prvním duelu vyhrála s přehledem P.E.M.A., druhou pětisetovou bitvu dotáhly do vítězného konce Kylešovice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Géla

„Byl jsem zvědavý, jak dopadne naše konfrontace ještě loni s ligovou Opavou. Začali jsme zaraženě. Sice jsme dokázali první nástup soupeře zastavit, ale to bylo z naší strany vše. Dělali jsme chyby, nenašli jsme recept na dobře servírujícího soupeře," poznamenal trenér Kylešovic Luboš Pecháček.

„Až ve třetím setu jsme se zvedli, vypadalo to, že si vynutíme pokračování, ale vyhořeli jsme a zaslouženě prohráli," uznal kouč kylešovických děvčat.

„První dva sety se odehrály naprosto v pohodě. Byl to pro nás takový dobrý trénink. V poslední sadě jsme se sice trochu zasekly, ale nakonec jsme to odpodávaly, odbránily a odsmečovaly," ohlédla se za utkáním hrající trenérka Opavy Gabriela Pokorná.

P.E.M.A. Opava - Kylešovice 3:0 (18,15,23)

Opava: Pokorná, Halířová, Š. Šťastná, Beinhauerová, Faksová, Halfarová, libero Měchová - Dubová, Klečková. Hrající trenérka: Gabriela Pokorná

Kylešovice: Bartošíková, Zamykalová, Píšalová, Lesáková, Kotasová, Haasová, libero Davidová - Pecháčková, Kanovská, Smijová, Bláhová, Halátková. Trenér: Luboš Pecháček

Druhé utkání sice začalo jako to první, ale Kylešovice se dokázaly zvednout. „Ze začátku jsme kupili jednu chybu za druhou. Domácí si dělali, co chtěli. Ani do druhé sady jsme nevstoupili dobře. Ale chybovat začala i Opava a my jsme se dostali do hry. Nakonec bylo ze zápasu pětisetové drama.

Soupeř měl dva mečboly, ty ale nevyužili, kdežto nám se podařilo dotáhnout zápas do vítězného konce," vydechl si Luboš Pecháček a dodal: „Neodehráli jsme dobré zápasy, hlava holkám nepracovala jak měla, dělaly spoustu školáckých chyb a bylo vidět, že domácí mají daleko větší zkušenosti ze zápasů 1. ligy. Musíme být rádi za 2 body."

Domácí trenérka Gabriela Pokorná porážku těžce kousala: „Druhý zápas začal v duchu toho prvního. V pohodě jsme vyhrály úvodní sadu, ale pak jsme začaly vyhazovat ven jednoduché balony. Zápas dospěl až do tie-breaku, v němž jsme měly tři mečboly. Ani jeden z nich jsme však nedokázaly využít. O vítězství jsme se připravily samy individuálními chybami."

P.EM.A. Opava - Kylešovice 2:3 (16,-25,-21,21,-16)

Opava: Pokorná, Halířová, Š. Šťastná, Beinhauerová, Faksová, Halfarová, libero Měchová - Dubová

Kylešovice: Kanovská, Zamykalová, Píšalová, Kotasová, Haasová, Halátková, libero Davidová - Pecháčková, Smijová, Bartošíková, Lesáková, Bláhová. Trenér: Luboš Pecháček