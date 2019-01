Opava – Prvoligové volejbalistky SK PEMA Opava mají o nadcházejícím víkendu na programu deváté a desáté kolo své soutěže. V něm jedou hrát na palubovku univerzitního týmu do Brna. Pro opavského trenéra Davida Šťastného budou mít utkání trochu zvláštní příchuť.

Volejbalistky SK P.e.m.a. Opava | Foto: DENÍK / František Géla

„Za Brno hraje moje dcera a bude to poprvé, co budeme hrát na rozdílných stranách hřiště. Samozřejmě jsme oba profesionálové, a tak každý bude hrát za svůj tým. Utkání pak probereme až doma. Nicméně to pro mne má tak trochu zvláštní příchuť,“ říká lodivod Opavanek.

Ten do Brna dnes veze deset hráček. „Je to maximum z toho, co máme k dispozici. Na tři měsíce je mimo hru Olina Volková, ale třetí blokařka se už uzdravila a jede s námi. Chybět bude ještě Bednaříková, která má povinnosti ve svém mateřském družstvu Kylešovic,“ naznačuje sílu týmu David Šťastný.

Jejich víkendový soupeř je momentálně na posledním místě tabulky, a tak se Opavanky chtějí vrátit se dvěma vítězstvími, a spravit si tak chuť po nepovedených minulých zápasech proti Břeclavi. Šanci k tomu mají.

Jenže hned následující středu je čeká hodně náročné utkání Českého poháru proti Frýdku-Místku a pak hned další dvojzápas s Moravskou Slávií Brno. „Bude to hodně náročný týden a mezi tato utkání se nám vejde jen jediný trénink. Doufám ale, že to zvládneme a divákům připravíme dobrý volejbalový zážitek s vítězným koncem,“ soudí trenér David Šťastný.