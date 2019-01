Čtenáři Opavského a hlučínského deníku mají možnost zvolit své oblíbence ve čtenářské anketě, která má uzávěrku 8. března 2011.

Zuzana Gardavská, loňská vítězka ankety o nejúspěšnějšího sportovce Opavska. | Foto: DENÍK / František Géla

Tradiční anketa Sportovec okresu Opava 2011 už pomalu klepe na dveře. Tento týden se budou sčítat hlasovací lístky a rozhodne se o vítězích, byť až do jedenáctého března zůstanou jejich jména utajena.

Trošku nevděčnou roli má v tomto ohledu tajemník ČSTV Ladislav Kreisel, který jednotlivé hlasy sčítá a výsledky ví jako první. „Za ty roky, co tuto anketu dělám, jsem se naučil držet jazyk za zuby. Ještě nikdy jsem nic dopředu nevyzradil. Letos to je trošku jiné. Celkové pořadí musíme znát dříve, protože výroba pamětních plaket trvá delší dobu,“ upřesňoval právě Ladislav Kreisel.

Slavnostní večer se uskuteční v prostorách Slezského divadla v pátek jedenáctého března od 19.00. Poté v hotelu Koruna odstartuje tradiční ples. Deník samozřejmě bude přitom, jelikož je hlavním mediálním partnerem celé akce.

Dokonce uspořádá svou vlastní soutěž, která nese název Mediální tvář Deníku, v níž můžete hlasovat Vy, čtenáři.

Zeptali jsme se Ladislava Kreisla, jestli by odhalil své soukromé tipy na vítěze. Funkcionář ČSTV však zůstal zdrženlivý: „Mé domněnky by mohly inspirovat ty, co ještě nehlasovali, a to rozhodně nechci.“

Jednotlivci dospělí

1. Ondřej Buba - stolní tenis, KST Robot Mokré Lazce

3. místo extraliga, 3. místo Evropská Superliga, Pohár ETTU – 2. kolo, postup mezi 32. týmů

2. Michal Čarnecký - basketbal, BK Opava

český reprezentant

3. Zuzana Gardavská - lyžování na trávě, TJ Start Suché Lazce

reprezentantka ČR, 4. místo Světový pohár, 1. místo v jednotlivcích, obří slalom, 1. místo Český pohár

4. Zdeněk Gróman - motokáry, Hagemann Racing Opava

reprezentant ČR, 11. místo Světový pohár, 6. místo Světový pohár družstva

5. Tereza Grómanová - motokáry Hagemann Racing Opava

reprezentantka ČR, 8. místo Světový pohár, 6. místo Světový pohár družstva

6. Jiří Kati - silový trojboj, benchpress, kat. do 90 kg AK Sprint Opava

reprezentant ČR, 1. místo ME masters v benchpressu, 1. místo MČR v benchpressu, 1. místo MČR masters v benchpressu, držitel českého rekordu i českého rekordu v masters

7. Dalibor Lhotský - střelba z polní kuše, TJ Opava

reprezentant ČR, 9. místo Světový pohár, 2. místo MČR venku, 2. místo MČR v hale, 1. místo MČR v družstvech hala, 1. místo MČR družstev venku, 1. místo I. liga

8. Jan Miketa - vodní lyžování, SKI Club Hlučín

reprezentant ČR, mistrovství světa: 19. místo slalom, 18. místo triky, 13. místo skoky, 12. místo kombinace, 4. místo v družstvech. 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo MČR, 4. a 5. místo v závodě Evropského poháru, 2. místo Český pohár ve wakeboardu, držitel českého rekordu ve slalomu na 3 bóje

9. Tomáš Petreček - extrémní sporty, SK SP Kylešovice

reprezentant ČR, 9. místo Advanture Race, 4. místo ME Advanture Race, 4. místo Světový pohár Advanture Race, účast na celkově Evropský pohár Advanture Race, 1. místo MČR Advanture Race, 2. místo MČR v Survivalu, 2. místo MČR v extrémním závodě jednotlivců.

10. Marek Stromský - jezdectví, Hřebčín Albertovec

2. místo Velká Pardubická, Amant Gris, v roce 2010 52 startů – 11 vítězství.

11. Irena Tchurzová - vzpírání Ludgeřovice

reprezentantka ČR, 1. místo MS masters kategorie W1, 1. místo MČR masters kategorie W1, 1. místo MČR kat nad. 75 kg, 4. místo mezinárodní MČR kategorie nad 75 kg, v roce 2010 vytvořila šest českých rekordů kategorie masters

12. Lucie Zedková – Vinárková - taekwondo, TTF škola Taekwondo ITF Opava

reprezentantka ČR, 1. místo ME technické sestavy, 2. místo ME sportovní boj, 2. místo ME technické sestava družstva, 2. místo ME sportovní boj družstva, 2. místo ME silové přerážení družstva, 3 x 1. místo MČR, 2. místo MČR

Jednotlivci – junioři

1. Matouš Bahenský - kanoistika, KK Opava

juniorský reprezentant ČR, 1. místo MČR slalom K1, 1. místo MČR 3 x K1 (mladší dorost)

2. Tomáš Binar - fotbal, SFC Opava

kapitán týmu

3. Filip Hadač - orientační běh, Přátelé orientačního běhu Opava

dorostenecký a juniorský reprezentant, 2. místo MČR OB, 3. místo celostátní žebříček dorost, 2. místo MČR štafet dorostu družstev, 1. místo Český pohár štafet dorost, 3. místo MČR klubů

4. Ondřej Honka - atletika, Sokol Opava

juniorský reprezentant, 12. místo OH mládeže skok o tyči, 1. místo MČR dorostu skok o tyči

5. Kateřina Krásová - kulturistika a fitness, SK Pepa Opava

juniorský reprezentant ČR, 7. místo MS juniorek fitness, 2. místo MČR juniorek fitness

6. Miroslav Kvapil - basketbal, BK Opava

7. Matěj Lasák - cyklistika, SK VEHA Team Rohov

juniorský reprezentant v cyklokrosu a silniční cyklistice, 4. místo na MS juniorů v cyklokrosu, 12. místo juniorský světový žebříček, 8. místo OH mládeže, cyklistický víceboj, 2. místo MČR juniorů MTB

8. Marek Schuster - orientační běh, Přátelé orientačního běhu Opava

dorostenecký reprezentant ČR, 1. místo ME dorostu sprint, 1. místo ME dorostu – člen družstva národů, 2. místo MČR sprint, 2. místo MČR krátké tratě dorostu, 2. místo celostátní žebříček, 2. místo MČR stafet dorostu - člen družstva, 1. místo Český pohár štafet dorostu, 3. místo MČR klubů

9. Štěpánka Šťastná - beachvolejbal, Happy sport Opava

juniorská reprezentantka ČR, 2. místo MČR juniorek, 7. místo MČR žen, 2 x 4 místo na turnajích Českého poháru

10. Kristián Troják - kulturistika a fitness, SK Pepa Opava

juniorský reprezentant ČR, 1. místo MČR juniorů a fitness, 2. místo MČR juniorů, klasická kulturistika

11. Jan Vrchovecký - taekwondo, TTF škola Taekwondo ITF Opava

juniorský reprezentant ČR, 1. místo ME technické sestavy juniorů, 3. místo ME sportovní boj juniorů, 2. místo ME technické sestavy družstva, 2. místo ME sebeobrana družstva, 3. místo ME sportovní boj juniorů, 3. místo ME přerážení družstva, 3 x 1. místo MČR

12. Tomáš Vystrk - atletika, Slezan Opava

juniorský reprezentant ČR, 11. místo European Youth Olympic 1000 m, 1. místo MČR hala, junioři 800 m, 2. místo MČR, hala junioři 400, 1. místo MČR – junioři 800 m dráha, 2. místo MČR 400 m dráha

Zdravotně postižení

1. Martin Ramsauer - mentálně postižení sportovci, SK Meduza Opava

1. místo plavání 25 metrů národní hry spec. olymp., postup na Světové hry speciální olympiády 2011

2. Josef Skurčák - kuželky, TJ Zrapos Opava

1. místo MČR kat. B2

3. Petr Szaslacsi - benchpress, Sokol Opava

1. místo MČR benchpress