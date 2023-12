/FOTOGALERIE/ Úřadující basketbalový mistr z Opavy slaví další výhru. Nutno ale říci, že se na ní pořádně nadřel. Slezané přitom vedli už o patnáct bodů. V dramatické koncovce odmítl výhru Mokráň a zápas se prodlužoval. V něm slavili vítězství 97:94. V kritických chvílích favorita podržel americký rozehrávač Marques Rashad Townes.

Opava porazila Olomoucko. | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava se rozjížděla pomalu. Nicméně ve třetí čtvrtině vedla už o patnáct bodů, a to 57:42. Ale ani to nestačilo. Ve čtvrtém hracím období domácím odešla střelba a Hanáci v závěru překlopili dokonce vedení na svou stranu. Necelých pět vteřin před koncem normální hrácí doby prohrávali Opavští o bod a měli k dispozici dvě šestky. Slovenský pivot Mokráň ale proměnil jen jednu a šlo se do prodloužení. V něm vzal zodpovědnost na sebe Townes a Opavští brali důležitou výhru.

„Věděli jsme, že po dlouhém cestování, to je vždy o tom, jak vám jdou nohy. Protočili jsme v prvním poločase jedenáct hráčů a mohu říci, že úvodních dvacet minut nebylo z naší strany špatných,“ začal komentovat sobotní duel trenér Opavy Petr Czudek. „Hráli jsme proti soupeři, který se zlepšuje. Má pět kvalitních zahraničních hráčů, plus dobré kluky z lavičky. Porazil Brno, takže respekt,“ pokračoval domácí kouč a dodal: „Vedli jsme o osm bodů, myslím si, že ani třetí čtvrtina nebyla špatná. Nakonec to bylo o patnáct pro nás. Ale chybami, kdy nedáme trestné hody, nedáme jednoduché koše, necháme soupeře vrátit do hry. Nakonec šel i do vedení. Z naší strany to nebyl ideální výkon. O to více si tohoto vítězství vážíme.“

BK Opava – BK REDSTONE Olomoucko 97:94 (26:22, 46:38, 72:61, 83:83)

Body: Townes 20, Puršl 16, Pecháček 13, Mokráň 9, Slavík 9, Gniadek 8, Kouřil 8, Jurečka 6, Farský 3, Švandrlík J3, Kavan 2 - Bailey 22, Mc Brayer 19, Shaver 18, Hemphill 14, Adamu 11, Škranc 6, Žák 4. Rozhodčí: Matějek, Kec, Hartig. TH: 24/44:21/30. Trojky: 7/36:11/22. Doskoky: 59:38. Fauly: 23:31. Diváci: 1250.