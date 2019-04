Výhra ve Svitavách, Opava se vyhnula předkolu

Opava – Těžký týden opavští basketbalisté zvládli. Po vítězství v Ústí nad Labem družina trenéra Petra Czudka vyhrála i ve Svitavách, a to 97:73. V praxi to znamená, že Slezané nebudou hrát obávané předkolo play off.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Pavel Sonnek

„Ze začátku nám komplikovaly život zbytečné ztráty,“ přiznal jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. Nicméně to byla Opava, kdo na palubovce kraloval. „Svitavy hrály v úzké rotaci. My jsme dobře presovali, podařilo se nám dostat soupeře pod tlak, kterému ubývaly síly, “ pokračoval asistent trenéra Petra Czudka. Ve třetím dějství přešli domácí k zónové obraně. „Jenomže nám to padalo z dálky, měli jsme trojky 7/5 a nedali domácí šanci,“ podotkl Vlček a dodal: „Zápas jsme zvládli. Vyhnuli jsme se předkolu. První cíl jsme splnili.“ Svitavy – BK Opava 73:97 (18:21, 32:46, 60:84) Body: Teplý 14, Marko 11, Aiken, Kovář po 9, Novák, Svoboda po 8, Welsch 6, Jelínek 5, Puršl 3 - Kouřil, Šiřina po 18, Gniadek 15, Bujnoch 12, Švandrlík 10, Zbránek 8, Jurečka 7, Dragoun 6, Klečka 4. Rozhodčí: Matějek,Nejezchleb, Pokorný. TH: 17/9:19/17. Trojky: 8:13. Doskoky: 34:40. Fauly: 19:19. Diváci: 758. Bod je pro nás ztráta, měli jsme vyhrát, smutnil Skácel Přečíst článek ›

Autor: Roman Brhel