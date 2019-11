VIDEO/ Vídeň – Porážkou 86:71 ve Vídni skončilo třetí vystoupení opavských basketbalistů v Alpe Adria cupu. Na obranu Opavských je třeba říci, že nebyli kompletní. Absence Šiřiny, Gniadka, Bujnocha a Zbránka byla více než citelná. Výkon Slezanů nebyl vůbec dobrý, což před sobotní domácí bitvou s Pardubicemi není dobrým znamením.

Hallamnn Vídeň – BK Opava | Video: Deník/Roman Brhel

„Šanci jsme dali hráčům, který bojují o základní rotaci, bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Přišlo mí, že jsme do Vídně dorazili předčasně na vánoční trhy a punč,“ nezakrýval své rozčarování opavský trenér Petr Czudek. „V obraně jsme byli hrozní, dostat osmašedesát bodů je moc. Přitom obrana je základ. I kdybych hráče vzbudil ve čtyři ráno, musí zápas odbránit. My jsme ale připomínali soubor leklých ryb. Bylo to absolutně bez energie,“ nebral si servítky opavský trenér.