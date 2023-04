„Naskytla se mi možnost všeobecné stáže v pražské Spartě. Rád jsem toho využil,“ svěřil se Michal Janík. „Na Spartě jsem byl od neděle do pátku. Měl jsem možnost být na trénincích od věkové kategorie U 14 až po áčko. Do tréninku jsem nezasahoval. Ale pro mě to byla jedinečná příležitost nakouknout do sparťanské kuchyně,“ přiblížil osmatřicetiletý trenér. „Měl jsem pak prostor se doptat na řadu věcí, komunikoval jsem s trenérem sparťanského béčka Petrem Janouškem,“ prozradil Michal Janík, který fotbal aktivně hrával za Chuchelnou, Hošťálkovice, Kravaře, Velké Hoštice, Závadu a Dolní Lhotu.

Opavská sedmnáctka končí v předkole, sezona byla ale povedená

Z téměř týdenní stáže v českém velkoklubu byl nadšený. „Sparta pracuje s koncepci, která je daleko před všemi v republice. Velký prostor dávají práci s jednotlivci, a to na jejich individuálních technických dovednostech. Je to jejich nosný pilíř. Této činnosti je věnováno třicet minut z každého tréninku. Samozřejmostí jsou speciální tréninky,“ vypozoroval Michal Janík. „Jednotlivé kategorie na sebe koncepčně navazují. Mají veškerý servis, včetně kvalitní rehabilitace. Celkově má Sparta vynikající podmínky. Není to jenom o áčku,“ dodal jedním dechem.

Sparťanská mládež je dlouhodobě na vysoké úrovni. Daří se jí začleňovat fotbalisty z vlastní líhně do prvního týmu. „Tento fakt je obrazem dobré práce na všech úrovních. Zaujal mě taky fakt, že hráči mladší patnácti let nejsou na internátech. Nechtějí je zbytečně zatěžovat odloučením od rodiny. Ti to kluci pracují s individuálními tréninkovými plány,“ přidal další postřeh Michal Janík a dodal: „Sparta taky nebere do mládežnických kategorii trenéry zvenčí. Vychovává si své vlastní. Dostat se do této organizace tak není vůbec lehké.“

Nedávna stáž by neměla být pro Michala Janíka poslední konfrontaci s pražskou Spartou. „Plánuji, že bych se mohl další stáže zúčastnit v létě. To bych mohl být součástí konkrétní věkového kategorie,“ uzavřel Michal Janík, který vedle ostravského Baníku pracoval také u mládeže FC Hlučín.