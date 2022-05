Šéf opavské lavičky přijímá roli mírného favorita. „Máme výhodu domácího prostředí v případě sedmého zápasu,“ doplňuje Czudek.

Co bude sérii s Brnem rozhodovat? Opavu přece jen čeká jiný protivník, než kterým byl USK Praha. „Narážíme nyní na úplně jiný styl hry. Brno má kvalitní podkošové hráče. Výborně hraje Krakovič, který je play offový typ,“ monitoruje soupeře Petr Czudek. „Nebude to takový hurá rychlý basketbal. Mají více zkušených hráčů než USK. Do toho zkušeného stratéga na lavičce. Uvidíme, jak se budou vytahovat různé taktiky. My bychom chtěli pokračovat pořád v naší hře. Doufám, že se vyprázdní marodka, kluci se uzdraví z různých viróz a budeme opravdu připraveni podat, co nejlepší výkon,“ řekl Petr Czudek.

Potěšující zprávou je, že do opavské sestavy se vrací kapitán týmu Jakub Šiřina. „Kuba už trénuje, bude připraven,“ potvrdil padesátiletý kouč, který bude spoléhat také na posilu last moment Keenena Gumbse. „Ve čtvrtfinále ukázal, jak velkou posilou pro nás je. Věřím, že se bude zlepšovat a v semifinále předvede ještě lepší výkony,“ přeje si Petr Czudek.

Opavští budou opět spoléhat na podporu fanoušků. „Divácké návštěvy rostou a za to jsem rád. K kluky jsme se bavili, že jim chceme ukázat ještě něco více, než výhru. Chceme lidi pobavit o kvalitním sportem,“ zakončil Petr Czudek.

Série startuje v pondělí a v úterý na opavské palubovce, a to se začátkem v 18 hodin. Odvety v Brně jsou na programu v pátek a sobotu.