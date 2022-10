"Nová mistryně Evropy MMA v tričku s logem Krnova! Veronika Zajícová prožívá nejen velký sportovní úspěch, ale také velký životní příběh návratu na sportoviště po vážné nehodě. Zatím gratuluji jen touto cestou, brzy i osobně," radoval se z úspěchu starosta Krnova Tomáš Hradil, když mu tatínek Veroniky Radek Zajíc poslal fotografie.

VIDEO: Takto střílí české zbraně, v Krnově si je mohl otestovat každý zájemce

"Všichni jsme moc rádi, že se to Verči podařilo. Ještě před cca deseti měsíci ležela v bezvědomí po vážné autonehodě v nemocnici. Dolámaná a "rozbitá". A dnes vítězí na mistrovství Evropy. Je to obrovský happy end. Všem kteří se o to zasloužili, a kteří Verču podporují moc děkujeme. Zvláště jsme vděčni klubu JMFS z Ostravy, kde Verča trénuje MMA pod vedením trenéra Jakuba Mulera a krnovskému Box Klubu, kde trénuje pod vedením trenéra Stanislava Ivanova. Bez jejich trpělivosti a obětavosti by Verča nikdy nemohla dosáhnout takového úspěchu," vzkázal Radek Zajíc na svém facebooku všem, kteří drželi Veronice palce v zápase i po autonehodě.

Krajská organizace CISO Veronice přispívá na tréninky, rehabilitace i vitamíny. Raduje se také celý Box klub Krnov, ve kterém trénuje. "Spousta dalších lidí Verči různě pomáhají. Ať už s tréninky, s přípravou, někdy i s učením," doplnil Radek Zajíc.

Nádraží po rekonstrukci: Osoblaha je Hotzenplotz a Bohušov Füllstein

"Zápas byl moc napínavý a skoro až vyrovnaný. Skoro, protože Verča měla v prvním i druhém kole dosti nabodováno, takže v obou těchto prvních dvou kolech vítězila o bod. Ve třetím kole se jí však podařil opravdu skvělý kousek, kdy se šikovně dostala za záda soupeřky a takzvaně ji "uškrtila". Soupeřka zaklepáním dala najevo, že se vzdává a rozhodčí zápas ukončil. Takto je to nejlepší, protože nemůže dojít k nejasnostem při bodování," popsal Radek Zajíc úžasný vítězný zápas své dcery.