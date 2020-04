Opavský baseballový a softbalový oddíl Hit se poprvé ve své historii zúčastnil zimní softbalové ligy žákyň do třinácti let. Vedle si nadmíru dobře, celou soutěž vyhrál. Podnik se konal turnajovým způsobem a v městech jednotlivých účastníků, Opava měla na domácí půdu v tělocvičně Slezského gymnázia.

OPAVSKÁ děvčata vyhrála zimní ligu. | Foto: HIT Opava

Do bojů zasáhlo šest týmů, a to vedle Opavanek také výběry Blanska, Brna, Kunovic, Trnavy a Ostravy. „Náš nově utvořený čistě dívčí tým stále sbírá zkušenosti, nicméně holky už několik let hrají baseball, a tak jsou výkonnostně velmi dobře připraveny. Jelikož je věkový průměr našeho týmu velmi daleko limitu třinácti let, který tuto soutěž ohraničuje, tak jsme soutěž pojali rozvojově. Chtěli jsme, ať i naše nové hráčky, a to včetně posil z Polska sbírají zkušenosti, a tak jsme v utkáních většinou spravedlivě a rovnoměrně střídali a v útoku na pálku chodily všechna děvčata,“ řekl trenér Zdeněk Mateřanka.